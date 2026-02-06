Přebytek zahraničního obchodu ČR loni klesl na 216,5 miliardy Kč
6. 2. 2026 – 12:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Přebytek zahraničního obchodu loni činil 216,5 miliardy korun, meziročně se o čtyři miliardy korun snížil.
Vývoz od začátku roku 2025 vzrostl o 2,6 procenta, dovoz o 2,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V prosinci přebytek zahraničního obchodu se zbožím meziročně stoupl o 7,1 miliardy korun na 14,8 miliardy korun. Pomohl především vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly.
"V posledním měsíci roku 2025 se vývoz i dovoz vrátily k meziročnímu růstu. O téměř devět miliard korun se meziročně zvýšil vývoz motorových vozidel. K růstu exportu dále přispěl zejména vývoz kovodělných výrobků, u kterých jsme zaznamenali nárůst o 4,6 miliardy korun, a strojů a zařízení, kde došlo k nárůstu o 4,3 miliardy korun," uvedla Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.
Příznivý vliv na prosincový výsledek měl také o tři miliardy korun vyšší přebytek obchodu se stroji a zařízeními. Pomohlo i to, že deficit obchodu s ropou a zemním plynem se zmenšil o 2,7 miliardy korun.
Naopak nepříznivě se projevilo snížení aktiva o 2,8 miliardy korun u obchodu s elektřinou, prohloubení schodku obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 1,8 miliardy korun a snížení přebytku obchodu s elektrickými zařízeními o 1,5 miliardy korun.
Vývoz v prosinci meziročně vzrostl o 6,8 procenta na 360,1 miliardy korun a dovoz se zvýšil o 4,8 procenta na 345,3 miliardy. Loňský prosinec měl o jeden pracovní den více než v roce 2024.
Meziměsíčně po sezónním očištění se vývoz zvýšil o 1,7 procenta, zatímco dovoz se snížil o 0,8 procenta.