Náhoda, která změnila dějiny. Obyčejný dobrovolník našel vzácný prsten Piktů
6. 2. 2026 – 13:25 | Zpravodajství | Alex Vávra
Tisíc let starý prsten, zapomenutá pevnost a nález, který nikdo nečekal. Na skotském pobřeží odkryl dobrovolník během obyčejných vykopávek artefakt, jenž znovu otevírá příběh záhadných Piktů a jejich ztraceného království.
Někdy stačí obyčejný den na vykopávkách, trocha hlíny a dobré oko. Přesně tak začal příběh nálezu, který může přepsat část skotských dějin. Na pobřeží Severního moře, v nenápadném městečku Burghead, se z hlíny vynořil prsten starý nejméně tisíc let. Neobjevil ho slavný archeolog ani specialista s desítkami let praxe, ale nadšený dobrovolník, který si po odchodu do důchodu chtěl splnit dávný sen a být u skutečné archeologie.
John Ralph, bývalý inženýr a absolvent Univerzity v Aberdeenu, se k vykopávkám přidal poté, co na sociálních sítích narazil na výzvu pro dobrovolníky. Burghead znal celý život, vyrůstal tam a stále tam žije jeho sestra. Přihlásil se bez velkých očekávání. Během několika předchozích výzkumů sice našel drobné předměty, ale většinou šlo jen o lesklé kamínky, které dokázaly nadchnout spíš jeho než odborníky. O to větší byl kontrast s tím, co přišlo tentokrát, navíc poslední den dvoutýdenních vykopávek.
Náhodný objev, který překvapil i odborníky
Ralph čistil podlahu jedné ze staveb, považované za málo významnou. Nejprve si všiml kovového kolíku, a hned poté spatřil prsten ve tvaru draka s červeným středem z granátu nebo skla. Když nález ukázal vedoucímu výzkumu Gordonu Nobleovi, bylo okamžitě jasné, že nejde o běžný artefakt. I po více než tisíci letech v zemi byl patrný jemný lesk osazení, který naznačoval vysokou hodnotu šperku.
Piktské prsteny patří k mimořádně vzácným nálezům. Většina těch známých pochází z pokladů, které byly záměrně ukládány do země. Tento kus se však nacházel přímo na podlaze domu, což naznačuje každodenní život elit tehdejší společnosti. Společně s dalšími stopami vyspělé práce s kovem a pozůstatky staveb to posiluje představu, že Burghead nebyl obyčejnou osadou, ale významným centrem moci.
Piktové, ztracené království a návrat z hlíny
Piktové obývali severovýchodní a východní Skotsko přibližně od čtvrtého do desátého století. Byli obávanými válečníky, kteří dokázali vzdorovat Římanům i Anglům, a sehráli klíčovou roli ve formování budoucího Skotska. Přesto z historických pramenů postupně mizí a jsou pohlceni nastupující gaelskou kulturou. Nezanechali po sobě psaný jazyk, a tak je každá hmotná památka zásadním klíčem k pochopení jejich světa.
Pevnost v Burgheadu, největší známé piktské sídliště, byla v devatenáctém století z velké části rozebrána při výstavbě města. Dlouho se věřilo, že tím zmizely i veškeré archeologické důkazy. Moderní výzkum ale ukazuje opak. Pod povrchem se stále skrývají stopy života, moci i řemeslné zručnosti, které postupně vyplouvají na světlo.
Nalezený prsten je nyní podrobně zkoumán v Národním muzeu Skotska. Odborníci se snaží zjistit, zda byl vyroben přímo na místě a komu mohl patřit. Možná šlo o symbol postavení, možná o osobní ozdobu někoho z piktské elity. Ať už výzkum odhalí cokoli, jedno je jisté. Jeden nenápadný okamžik dobrovolníka s lopatkou připomněl, že dějiny nejsou mrtvé. Někdy jen čekají pod vrstvou hlíny, až je někdo znovu objeví.