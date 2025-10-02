Pražské křižovatky v říjnu s láskyplným programem
2. 10. 2025 – 12:47 | Komerční sdělení | Inzerce
Už příští týden zahájí Činohra Národního divadla osmý ročník mezinárodního divadelního festivalu Pražské křižovatky. V Pražské křižovatce jsou pro vás 7. a 8. října připravené dva kulturní večery, které budou ve znamení lásky, a to v mnoha jejích podobách. Tabu o intimitě v pozdním věku zboří inscenace Tajný život starých lidí a milostnými písněmi vaše duše i srdce očistí performativní koncert Healing Prague.
Pražské křižovatky, které budou dalšími dvěma inscenacemi vrcholit v listopadu, letos zastřešuje důraz na citlivost a naslouchání. V dílech světových divadelních špiček tak dostanou hlas ti, kteří často nebývají slyšet. To je patrné už v zahajující inscenaci Tajný život starých lidí v režii Mohameda El Khatiba, jenž patří k nejvýraznějším a nejoriginálnějším hlasům současného francouzského divadla. Jeho rukopis staví na empatii, humoru a hluboké důvěře ve své protagonisty – ať už jde o děti, fotbalisty, nebo jako právě v této inscenaci o staré lidi žijící v pečovatelských domovech. Tentokrát se totiž ve své inscenaci věnuje jednomu ze společenských tabu – sexuálnímu životu seniorů.
S citlivostí a humorem otevírá téma intimity a touhy ve vyšším věku. Jak člověk stárne, musí se vyrovnat nejen s tím, jak se na něj dívá společnost, ale také s pohledem na vlastní opotřebované tělo, jehož fyziognomie se den za dnem mění. Co přitom v těle neoblomně zůstává, je láska. A ještě více touha, kterou může provázet nově objevená sexualita. Ta už není svázána potřebou výkonnosti ani společenským tlakem, nabývá vlastní, pomalé tempo a křehkou intimitu, a přece je stále stejně silná. Jako podklad pro toto dokumentární dílo shromáždil Mohamed El Khatib vyprávění starých lidí z různých společenských vrstev, z nichž poté spřádá příběh odrážející všechny možné podoby milostného života. Tato krajina lásky ve stáří tvoří kulisu pro nostalgické vzpomínání na minulé románky, ale je také příslibem, že touha může být skryta v našem křehkém bytí až do samého konce.
Po druhém uvedení Tajného života starých lidí, tedy 8. října, následuje speciální performativní koncert kapely Caravan of LUV, která představí svůj hudebně divadelní projekt Healing Prague. Říká se, že na světě existuje něco kolem 110 milionů milostných písní a každý den přibudou přibližně dva tisíce dalších. Elia Rediger se svou kapelou vytvořil ozdravný rituál, který skrze lásku pomáhá léčit zlomená srdce a utrápené duše. Hned po představení se budete moci přesunout na dvůr Anenského areálu před kostelem a zažít očistný večer s kočovnými hudebníky. Na tento večer je možné zakoupit si cenově zvýhodněnou vstupenku, s níž můžete zhlédnout představení i si užít koncert. Na všechny akce v rámci Pražských křižovatek je samozřejmě možné uplatnit také 50% slevu pro seniory a juniory.
Těšit se můžete už nyní i na listopadový festivalový program – korejský performer Jaha Koo v divadelně-kulinářském projektu Haribo Kimchi vylíčí pocity člověka vykořeněného z vlastní kultury a třetí festivalová inscenace Opatruj se v režii Alexandra Zeldina nabídne pohled na jednu noční směnu brigádníků v masokombinátu. Obě tyto inscenace se odehrají v Centru současného umění DOX a se vstupenkou na představení získáte v týž den volný vstup do všech tamních galerijních prostor. Užijte si s Pražskými křižovatkami podzim plný umění!