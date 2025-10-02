Lidl drtí konkurenci: Šokující ceny lákají tisíce zákazníků
2. 10. 2025 – 13:40 | Zprávy | Anna Pecena
V platném letáku Lidl od 2. do 5. října 2025 najdete nabídky, které vám doslova vyrazí dech — některé ceny vypadají jako chyba v systému.
Maso, ryby, speciality — výprodej u pultu
V novém letáku Lidl ohlašuje drtivé nabídky v kategorii masa. Kuře můžete koupit za 59,90 Kč, vepřový bok s kostí za 109,90 Kč, žebra vepřová za 89,90 Kč. Hovězí plátky Lidl nabízí v akci za 37,90 Kč za kus. Krůtí mleté maso je dostupné za 149,90 Kč.
Mezi rybami najdeme tresku tmavou filety za 26,90 Kč, pražmu za 27,90 Kč, a losos (gorbuša) filety za 37,90 Kč. Krevety ve speciální nabídce vyjdou na 119,90 Kč, zatímco sushi box Select & Go byl oceněn na 159,90 Kč.
Potraviny, domácí zboží — nabídky, které jen tak neodmítnete
Z běžného sortimentu překvapí cena párků vídeňských mini Pikok za 29,90 Kč. Oplatky Fidorka opavské výroby jsou dokonce za 8,90 Kč. Tortilla chips Snack Day seženete za 26,90 Kč.
Lidl vsadil i na domácí potřeby. Tablety do myčky All in One W5 za 199,90 Kč působí jako zázrak pro domácnosti. Toaletní papír 3vrstvý Velvet (8 kusů) je v akci za 49,90 Kč. Pytle na odpadky 35 l Purio koupíte za 24,90 Kč.
V ovoci je v nabídce bílé hrozny za 37,90 Kč, švestky za 27,90 Kč, pomeranče za 29,90 Kč, fíky za 6,90 Kč. Brambory konzumní pozdní jsou nabízeny za 59,90 Kč.
Nábytek, výbava domácnosti — když chcete víc než jen potraviny
Lidl nezapomněl ani na domácí vybavení. Dětský stůl se židličkami Livarno lze získat za 899,00 Kč. Sada vykrajovátek Toro je nabízena za 59 Kč. Miska kameninová za 100 Kč.
Praktické drobnosti doplňuje také nabídka dávkovače mýdla či pekáče Toro. Zboží z domácích regálů se rychle vyprodává a tentokrát se dá čekat, že fronty se zastaví právě u těchto položek.
Sladká past na zákazníky
Nejde ale jen o hlavní nákupy. Lidl připravil i sladké pasti. Čokoládové tyčinky a sušenky vlastní značky se slevami kolem třiceti procent tvoří silný tahák. Kdo jednou projde kolem regálu se sladkostmi, jen těžko odolá. V kombinaci s levnými nápoji, jako je Magnesia ochucená za 26,90 Kč, se dá večer u televize pořídit doslova za pár korun.
Co se vyplatí hlídat
Zákazníci by si měli pospíšit, protože akční ceny trvají jen do 5. října 2025. V minulosti platilo, že největší hity zmizely z pultů už během prvních dvou dnů. Tento leták působí jako jasná výzva konkurenci a důkaz, že Lidl dokáže zasáhnout široké spektrum zákazníků — od rodin, které hledají levné maso a ovoce, až po ty, kdo si chtějí vybavit domácnost bez finanční bolesti.