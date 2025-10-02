Hollywood okouzlila nová, krásná herečka. Má jednu zvláštnost, je to umělá inteligence a ty živé ji nesnáší
2. 10. 2025 – 12:33 | Zpravodajství | Alex Vávra
Digitální brunetka Tilly Norwood vypadá jako budoucí hvězda filmového plátna. Jenže není skutečná – vytvořila ji umělá inteligence. A zatímco její tvůrci mluví o revoluci, herci i odbory varují před hrozbou pro lidské umění.
Hollywood má nového strašáka – a není to Mel Gibson ani žádná skandální celebrita. Jmenuje se Tilly Norwood, na první pohled působí jako mladá, ambiciózní brunetka s úsměvem holky od vedle. Jenže háček je v tom, že Tilly neexistuje. Je to digitální herečka vytvořená nizozemským studiem Xicoia, směs tváří Gal Gadot, Any de Armas a Vanessy Hudgens z éry High School Musical. Tvůrci ji představují jako budoucnost filmového průmyslu. Problém? Hollywood má z takové budoucnosti smrtelnou hrůzu.
Na festivalu v Curychu byla Norwood odhalena jako nová Scarlett Johansson. Na sociálních sítích pózuje na falešných natáčecích testech, hraje v parodii na BBC pořady a dokonce se objevila na pohovce Grahama Nortona. Tvůrkyně Eline Van der Velden tvrdí, že Tilly není náhradou člověka, ale uměleckým dílem. Odbory SAG-AFTRA ale bijí na poplach: podle nich je Norwood jen produkt počítače, který nemá žádné emoce ani zkušenosti. A navíc prý krade práci skutečným hercům.
Vzpoura hvězd a posměch z Hollywoodu
Kritika je drtivá. Emily Blunt označila projekt za děsivý, Natasha Lyonne volá po bojkotu všech agentur, které by s Norwood spolupracovaly. Melissa Barrera vyzývá herce, aby opustili agenty, kteří se na projektu podílejí, a Mara Wilson připomíná, že místo skládání tváří do digitální herečky by šlo zaměstnat stovky reálných dívek.
A co Tillyin dosavadní výkon? Jediným výstupem je skeč AI Commissioner – technicky zajímavý, ale naprosto nefunkční. Publikum místo smíchu cítí spíš mrazení v zádech. Postavy se rozpíjejí, zuby splývají do bílého bloku a dialogy zní jako z recitační soutěže prvňáků. Video má po dvou měsících jen 200 tisíc zhlédnutí, což je čtrnáctkrát méně než epizoda Hot Ones s Macaulayem Culkinem vydaná ve stejnou dobu.
Budoucnost bez ega, bez mezd, bez emocí?
Přesto se producentům třese ruka touhou. Norwood je snem hollywoodských šéfů: herečka bez ega, bez nároků, bez stárnutí a bez milionových honorářů. Dokonalá loutka, která nikdy neprotestuje, nikdy nepřibere a nikdy nezestárne. Pokud by hrála ve Čaroději ze země Oz místo Judy Garland, Louis B. Mayer by ji nemusel držet na dietě z kuřecí polévky, černé kávy, prášků na hubnutí a cigaret.
Otázka ale zní: budou chtít diváci platit za to, aby se dívali na digitální krásku, která se nemůže rozhodnout, kolik má vlastně zubů? Pokud ano, čeká nás éra filmů zaplavených umělými herci, režiséry i scenáristy. Pokud ne, může Norwood skončit stejně rychle jako 3D kino po Avatarovi.
Co to znamená pro film?
Tilly Norwood je víc než jen digitální experiment – je zrcadlem obav i touhy po kontrole. Pro herce symbolizuje hrozbu ztráty práce, pro producenty sen o dokonalém, poslušném produktu. A pro diváky? Potenciální noční můru, která může změnit samotnou podstatu toho, proč filmy milujeme: lidskost, emoce a autenticitu.
Otázka zůstává otevřená: stane se Tilly Norwood první umělou megahvězdou, nebo jen výstřední kuriozitou, na kterou si za pár let nikdo nevzpomene? A pokud jednou přijde éra digitálních hvězd, budeme ještě vůbec mluvit o umění – nebo už jen o software?