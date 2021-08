Prazdroj zdraží od října pivo v průměru o 3 procenta, dotkne se to většiny produktů

Plzeňský Prazdroj zdraží od října pivo v průměru o tři procenta. Dotkne se to většiny produktů, v průměru jde o 46 haléřů na půllitr.

Poprvé po třech letech se změny týkají také čepovaných piv. Informace, které ČTK zjistila od hostinských a obchodních řetězců, potvrdil dnes Zdeněk Kovář, mluvčí největšího českého pivovaru. Jeho zdražení v minulých letech kopírovala většina větších českých pivovarů. Naposledy Prazdroj zdražoval loni v říjnu některá balená piva, hlavně ležáky a prémiové druhy, v průměru o 3,6 procenta.

Pivovar, který produkuje značky Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus, Velkopopovický Kozel a Birell, se během rok trvající pandemie koronaviru silně potýkal s omezeními provozu hospod a restaurací, kde se v běžné době vyčepují v průměru čtyři z deseti vypitých piv z jeho portfolia a zbytek se prodá v obchodech.

„Přesto i letos pokračujeme v investicích do výroby v celkové výši jedné miliardy korun. Dokončili jsme novou varnu v Nošovicích, rozšiřujeme skladovací prostory v Plzni a navyšujeme varní kapacitu v Popovicích. Po celou dobu trvání pandemie klademe hlavní důraz na bezpečnost našich pracovníků a zachovali jsme plnou zaměstnanost,“ řekl mluvčí.

Čepovaná piva zdražil Prazdroj poprvé od roku 2018. Po tři roky, kdy inflace kumulovaně přesáhla osm procent (loni činila 3,2 procenta), držel podle Kováře ceny na stejné úrovni, aby se sektor hospod a restaurací dokázal vyrovnat se všemi změnami, které ho postihly.

„Šlo o důsledky zavedení regulací, jako jsou EET, zákaz kouření i dopady pandemie,“ řekl. Do podpory restaurací investoval za více než 12 měsíců přes půl miliardy korun, a to do bezplatné výměny prošlého piva, odložení plateb hostinským, investic do předzahrádek a vybavení a distribuce „odnosek“ na čepované pivo s sebou.

Prazdroji klesl loni čistý zisk o pětinu na 3,8 miliardy korun. Tržby se meziročně snížily o více než miliardu korun na téměř 16 miliard Kč. Hlavním důvodem nižších hospodářských výsledků bylo dlouhodobé uzavření pivnic vinou pandemie, a s tím spojený nižší prodej piv.

Pivovar prodal loni v tuzemsku a v zahraničí téměř 11,2 milionu hektolitrů piva, meziročně o 4,2 procenta méně. Prodej v ČR klesl meziročně o osm procent na 6,69 milionu hektolitrů, v cizině meziročně vzrostl o jedno procento na 4,52 milionu hl. Plzeňský Prazdroj je největší pivovarnickou skupinou v Česku. Od roku 2017 ji vlastní japonská společnost Asahi Group Holdings.