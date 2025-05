Práce a rodičovská ruku v ruce: Červen přinese zlom v zákoníku

29. 5. 2025 – 10:33 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Už letos v červnu vstoupí v platnost revoluční změny v zákoníku práce. Rodiče malých dětí si polepší – čeká je větší flexibilita, možnost přivýdělku a klidnější návrat do pracovního procesu. Změny ale dopadnou i na zkušební dobu nebo brigádníky.

Přivýdělek bez ztráty rodičovské? Od června realita!

Rodiče na rodičovské dovolené budou moct nově pracovat u svého stávajícího zaměstnavatele i na stejnou pozici – a to na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Dosud to zákon zakazoval, což znamenalo, že jste si mohli přivydělávat jen u jiné firmy nebo na úplně jinou činnost. Od června se to ale mění.

Podle Anny Kevorkyan z pracovního portálu JenPráce.cz jde o průlom. „Pro rodiče to znamená nejen přivýdělek, ale i udržení kontaktu s kolegy, oborem a firmou. Návrat po rodičovské pak nebude takovým šokem,“ říká.

Navíc – pokud se rozhodnete vrátit do práce dřív než po druhých narozeninách dítěte, zaměstnavatel vás bude muset znovu zařadit na stejné místo i na stejné pracoviště. Dosud stačilo, že vám garantoval jen druh práce. Nově tak máte jistotu, že po návratu nebudete sedět v jiném týmu nebo na jiné pozici.

Konec nejistoty pro zástupy: smlouvy bez limitu

Novela přináší zásadní změnu i pro ty, kdo zaskakují za kolegy na mateřské nebo rodičovské. Dosud bylo možné uzavřít smlouvu na dobu určitou jen omezeně – teď ale bude možné tyto smlouvy opakovat donekonečna. Jediným limitem bude celková doba devíti let.

To přináší větší jistotu i těm, kteří „jen zaskakují“. Už se nebudou muset po každé smlouvě bát, že skončí na úřadu práce.

„Rodiče by měli využít situace a aktivně komunikovat se zaměstnavatelem. Zjistěte si, zda umožňuje dohodu, jak vás zařadí zpět a jak má nastavený systém zástupů. Díky nové úpravě máte v ruce silnější karty,“ radí Kevorkyan.

Delší zkušební doba, rychlejší výpověď a brigády pro čtrnáctileté

Novela ovlivní i všechny ostatní zaměstnance. Zkušební doba se prodlouží – u běžných pozic na čtyři měsíce, u vedoucích až na osm. Výpovědní lhůta začne běžet už dnem, kdy výpověď doručíte nebo obdržíte, ne až od nového měsíce. Změna má urychlit přechody mezi zaměstnáními.

Zajímavostí je také novinka pro teenagery – brigádu si budou moct od léta legálně zkusit už i čtrnáctiletí, ale jen během prázdnin a maximálně 35 hodin týdně. Kvůli této změně ale novela omylem nařídila povinné zdravotní prohlídky pro všechny brigádníky, což chce vláda v létě rychle opravit.

Od ledna se pak chystají další novinky, třeba v podpoře v nezaměstnanosti. Rodiče a zaměstnanci se mají na co těšit – zákoník práce konečně začíná reagovat na realitu dnešní doby.