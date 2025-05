Putin možná záměrně zdržuje vyjednávání o příměří na Ukrajině, myslí Trump

29. 5. 2025 – 10:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ruský prezident Vladimir Putin možná záměrně zdržuje vyjednávání o příměří ve válce na Ukrajině, myslí si americká hlava státu Donald Trump.

Pokud se ukáže, že tomu tak skutečně je, odpoví Spojené státy jinak než dosud, tvrdil dnes Trump novinářům v Bílém domě.

Trump, který v minulosti zodpovědnost za rozpoutání války dával i ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, v poslední době pozměnil rétoriku a je o poznání kritičtější k Rusku. Zatímco dříve uváděl, že Putin chce mír, dnes poznamenal, že nemůže říct, jestli ruský prezident chce válku ukončit.

Spojené státy na to ale podle Trumpa zhruba za týden přijdou. "Zjistíme, jestli nás tahá za nos, nebo ne — a pokud ano, zareagujeme trochu jinak," řekl Trump, který podle svých slov zatím nechtěl zavádět sankce vůči Rusku, aby nepokazil možnou dohodu.

O tom, že se dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem, které sousední zemi v únoru 2022 napadlo, blíží, Trump dříve opakovaně mluvil. Dnes řekl, že na Putinovi pracuje a že se znovu setká se Zelenským, a když to bude nutné, tak také s Putinem.

V neděli Trump prohlásil, že neví, co se s Putinem stalo a že se snad úplně zbláznil. Uvedl to poté, co Rusko o víkendu na Ukrajinu vyslalo rekordní počty dronů a množství raket a při útocích zahynulo několik desítek civilistů. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov pak označil Trumpův výrok za důsledek emocionálního přetížení.

V úterý zase americký prezident uvedl, že si Putin zahrává s ohněm a neuvědomuje si, že kdyby nebylo jeho, staly by se už Rusku skutečně zlé věci.

Ruská strana dnes Ukrajině navrhla, aby se další kolo přímých vzájemných jednání konalo 2. června v Istanbulu.