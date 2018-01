Pozor, nepřítel už nenaslouchá – stačí mu dřepět u compu

Dobrý voják si hledí hledí a hlavně hlavně, jak se říká. Ale neméně důležitá je pořádná fyzička, což si dobře uvědomují i v americké armádě. Aby jim vojsko zbytečně netloustlo, nutí je tam k pravidelnému pohybu. A aby se pánové (a i dámy, samozřejmě) neflákali, dostali erární fitness náramky, které přesně ukáží, kudy si to štrádovali. Soudruzi z Pentagonu ale někde udělali chybu: Nedošlo jim totiž, že na webu bude k dispozici mapa, která přesně lokalizuje trasy běžců. A nepřítel samozřejmě nikdy nespí a hravě si podle této mapy sesumíruje, kde – samozřejmě ve vší tajnosti – operují americká komanda a kde mají své základny.

Bezdrátové fitness náramky monitorují sportovní aktivity nositele a s pomocí GPS umožňují i jeho lokalizaci po celém světě. Před pěti lety dostali američtí vojáci 2500 kusů náramků Fitbit. Běžecká aplikace STRAVA, která poskytuje podrobné analýzy, pak na svém webu přinesla příslušnou mapu zaznamenávající pohyb běžců, potažmo chodců. Mapa je dostupná od loňského listopadu a všiml si jí dvacetiletý australský student Nathan Rusher, který se zabývá mezinárodní bezpečnostní situaci a specializuje se na Blízký východ.

"To ukazuje akorát to, kde žijí bohatí běloši," prohlásil lakonicky Nathanův otec při zběžném pohledu na uvedenou mapu. A Nathana v tu chvíli napadlo se podívat, jestli je třeba v Sýrii vidět i pohyb amerických vojáků. A nestačil se divit.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq