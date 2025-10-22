Pozor na tyhle bankomaty, každý výběr vás nově bude stát desítky korun!
22. 10. 2025 – 11:10 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Provozovatel sítě bankomatů Euronet zavedl poplatek, který se dotkne většiny Čechů. Od úterý musí lidé zaplatit 49 korun i za výběr z domácí platební karty. Dosud si Euronet účtoval poplatek pouze u cizinců. Podle firmy má krok zajistit přežití bankomatů v menších městech – ale pro mnohé zákazníky to znamená konec levných výběrů.
Poplatek i pro Čechy
Od úterý vstoupilo v platnost rozhodnutí, které zřejmě nepotěší žádného uživatele hotovosti. Síť Euronet, čtvrtý největší provozovatel bankomatů v Česku, nově zpoplatnila výběry i pro české karty. Cena? 49 korun za transakci.
„Poplatek za výběr z bankomatu je běžným celosvětovým standardem. Umožňuje provozovat bankomaty i tam, kde by to jinak nebylo ekonomicky udržitelné,“ vysvětlil ředitel společnosti Euronet v ČR Ondřej Kozák.
Dodal, že lidé často zapomínají, že provoz bankomatu není zdarma. „Ve skutečnosti je to služba jako každá jiná, která s sebou nese nemalé náklady. Za každým výběrem stojí logistika, bezpečnost a servis,“ uvedl.
Podle Kozáka banky sice často umožňují výběry z vlastních bankomatů bez poplatku, ale provoz těchto zařízení dotují z jiných příjmů. Euronet nyní míří opačným směrem – chce, aby se provoz sám zaplatil.
Výběr si rozmyslete
Euronet slibuje, že o novém poplatku budou lidé vždy informováni přímo na obrazovce bankomatu. Pokud s částkou nebudou souhlasit, mohou výběr jednoduše zrušit. „Euronet bude vždy o poplatku za výběr a jeho výši informovat na obrazovce bankomatu a uživatelé budou mít možnost transakci zrušit,“ zdůraznil Kozák.
Společnost přitom připomíná, že podobné poplatky už dříve zavedl i jiný provozovatel – ATM Point.
Podle průzkumu agentury STEM pro Euronet by se přesto většina Čechů s poplatkem smířila, pokud by to znamenalo zachování dostupnosti bankomatů. Šedesát jedna procent dotázaných uvedlo, že by byli ochotni poplatek zaplatit, pokud by nebyla jiná možnost, jak získat hotovost.
Češi stále věří hotovosti
Dvě pětiny respondentů by dokonce akceptovaly poplatek, kdyby to znamenalo zachování nebo zřízení bankomatu v jejich okolí. Z průzkumu také vyplynulo, že 74 procent lidí se snaží vybírat peníze z bankomatu své banky, aby se poplatkům vyhnuli.
Pro 87 procent Čechů zůstává výběr z bankomatu nejběžnějším způsobem, jak se dostat k hotovosti. Pravidelně ji používá 71 procent populace – i když tento podíl meziročně klesl o deset procentních bodů.
Nejčastějším důvodem, proč lidé stále platí hotově, je fakt, že obchodníci často nepřijímají karty. Uvedlo to 60 procent dotázaných. Další důvody? Kontrola nad výdaji, příjmy v hotovosti nebo prostá nedůvěra k platebním kartám.
Euronet působí v Česku od roku 1997 a provozuje asi 600 bankomatů. Celosvětově má síť zhruba 55 tisíc zařízení a patří k největším hráčům na trhu. Firma tvrdí, že poplatek má zajistit, aby jejich bankomaty nezmizely ani z míst, kde by se provoz jinak nevyplatil.