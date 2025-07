Poznejte ostrov Tristan da Cunha, nejodlehlejší místo na světě!

3. 7. 2025 – 17:05 | Zpravodajství | Alex Vávra

Na konci světa, tisíce kilometrů od civilizace, leží osada Edinburgh of the Seven Seas. Místo, kde čas plyne pomalu, lidé si říkají bratři a sestry, a tradice mají větší váhu než technologie.

Uprostřed rozlehlého jižního Atlantského oceánu, více než 2 800 kilometrů od pobřeží Jižní Afriky, leží osada Edinburgh of the Seven Seas – nejodlehlejší trvale obydlené místo na světě. Nachází se na ostrově Tristan da Cunha, který je jedním ze 14 britských zámořských území. Přestože je dostupný pouze lodí z Kapského Města a cesta trvá šest dní přes neklidné moře, místo si získává srdce každého, kdo se na něj vydá.

Komunita, která drží při sobě

V květnu 2025 žilo v osadě 209 lidí, z toho 25 návštěvníků a dočasně přidělených výzkumníků. Mezi stálými obyvateli existuje pouze jedenáct příjmení – rodiny jsou tu propojené a kompaktní. Jeden ostrovan v dokumentu z roku 2016 řekl, že ostrov funguje jako „jedna velká rodina“ – lidé sdílejí jídlo, pomáhají si s opravami domů a společně slaví i truchlí. Jak napsala obyvatelka Dawn Repetto na webu komunity: „Ať už jde o člena rodiny, nebo ne, každý odchod zasáhne srdce celé komunity – a právě tehdy vidíte ostrovany nejen jako společenství, ale jako jednu rodinu.“

zdroj: Profimedia.cz

Život zde je prostý, ale bohatý na vztahy, důvěru a vzájemnou pomoc. Dveře se nezamykají, děti se volně pohybují a každý ví, že v případě potřeby se může spolehnout na své sousedy. Obyvatelé se živí především zemědělstvím a rybolovem, ale každý má i placené zaměstnání – například u místní samosprávy nebo v rybářské společnosti.

zdroj: Profimedia.cz

Země, která dává a chrání

Každá rodina má několik polí, na kterých pěstuje brambory a další plodiny v tradičních kamenných políčkách, bez použití strojů – jen s ručním nářadím. Chov skotu je omezený; každá domácnost smí vlastnit pouze jednu chovnou krávu, aby nedocházelo k přetížení omezených pastvin. Více než 40 % ostrova tvoří přírodní rezervace, která chrání vzácné druhy ptáků, včetně tří druhů albatrosů a ikonických tučňáků skalních severních.

zdroj: Profimedia.cz

Avšak izolace s sebou přinesla i nechtěné návštěvníky – myši a krysy, které ohrožují mláďata ptáků. Aby se tomu čelilo, ostrované zavedli svůj vlastní svátek: Ratting Day. V tento den se lidé rozdělují do týmů, soutěží v chytání hlodavců, porota počítá úlovky a měří ocasy – a nakonec následuje oslava plná tance.

Tradice, které spojují minulost s přítomností

Jednou z nejbarvitějších tradic je Okalolies ze Silvestrovské noci. Mladí muži se 31. prosince převlékají za pestré a strašidelné příšery, které připomínají evropské zvyky jako Krampusnacht nebo Mari Lwyd. V maskách obcházejí vesnici a tropí neškodné rošťárny, aniž by promluvili – aby nikdo nepoznal, kdo se za kostýmem skrývá. Dokonce se jednou stalo, že se mezi ně v 70. letech infiltrovala mladá žena jménem Liza, aniž by si toho kdokoli všiml. Kromě toho se na ostrově slaví tradiční katolické svátky včetně Velikonoc. První kostel zde vznikl v roce 1923, dříve se bohoslužby konaly v soukromých domech. Komunita je hluboce zakořeněná v úctě k přírodě, tradicím a společnému životu.

zdroj: Profimedia.cz

Turismus a návraty z moderního světa

Turisté, kteří chtějí ostrov navštívit, musí plánovat s ročním předstihem. Nejprve musí kontaktovat ostrovní vládu, požádat o souhlas a uvést důvody své návštěvy. Po schválení se mohou nalodit – obvykle v Kapském Městě – a vydat se na týdenní cestu přes oceán. Ubytování je zajištěno formou homestay; návštěvníci platí 65 liber za noc, z čehož 88 % připadne hostitelům a 12 % vládě. Jedinečnou možností je také přespání v muzeu Traditional Thatched House Museum, které nabízí tradiční tristanovský oběd a základní vybavení.

Turisté mohou vystoupat na aktivní sopku, která v roce 1961 téměř zničila celou osadu. Obyvatelé tehdy evakuovali do Anglie, kde poznali výdobytky moderního života. Přesto se většina z nich do listopadu 1963 vrátila – rozhodli se žít podle svých vlastních pravidel, v komunitě, která ctí tradice a vzájemnou úctu. Edinburgh of the Seven Seas není jen geografickým extrémem. Je to připomínka, že jednoduchý život, propojený s přírodou a lidmi kolem nás, může být tím největším bohatstvím.