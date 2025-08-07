Jiří Mádl o milostné scéně s Dianou Dulínkovou: "Nebyla úplně příjemná"
7. 8. 2025 – 7:45 | Magazín | Jana Strážníková
Známý herec přiznává, že líbat kamarádku před kamerou není až taková výhra.
Do kin dorazilo pokračování filmové ságy Tomáše Vorla: Po Gymplu a Vejšce přišel Džob. Protagonistou se opět stal Jiří Mádl, který si ale s režisérem neseděl tak moc, že dle Vorlových slov dokonce hrozilo, že Mádla bude muset přeobsadit.
„Nechtěl se podrobit natáčecímu plánu. A tak jsem uvažoval o tom, že ho přeobsadím. Dokonce jsem mu to napsal, protože to byla taková jako hraniční situace. No, pak jsem si říkal, kdo by to teda místo něho hrál? Nikdo mě nenapadl jako vhodný kandidát, takže to hraje Jirka Mádl zase,“ povzdechl si Vorel nedávno.
Mádl si z příkrého vyjádření režiséra nic moc nedělá: „On tak jako říká různé věci, ale jo, napsali jsme si různé maily, já to mám strašně rád, protože to je taková skvělá energie s ním, a i když do sebe jdeme, tak furt je to energie. Tomáš je člověk, který vám energii především dává, a to je důležité,“ uvedl.
„My furt do sebe jdeme, ale tak jako vtipně. Já myslím, že to, že se máme rádi, potvrzuje i to, že jsme spolu natočili čtvrtý film,“ dodal.
Film, ve kterém je mimochodem k vidění i trocha té vášnivé lásky: Mádl na plátně dovádí s Dianou Dulínkovou.
K milostné scéně jako takové dodal to samé, co slýcháme od herců už dlouhé roky: „Každý herec vám asi řekne, že ty scény nejsou úplně příjemné.“
„My jsme s Diankou už teď dobří kamarádi. Ona je takový kluk, ten humor mezi námi je jako z hokejové šatny, mám pocit. Je najednou vtipné, že s kámošem ze šatny se jdete líbat, ale samozřejmě je to krásná holka, tak tím to šlo líp,“ svěřil se Mádl pro eXtra.cz.
„Před natáčením téhle scény jsme si dali pár panáků vodky a celou dobu jsme se u toho strašně smáli. Takže to nebylo nic nepříjemného,“ viděla celou věc z trochu jiného úhlu sama Diana, která se k pikantní scéně vyjádřila už před několika dny.