Potomci emigrantů zřejmě získají snáze české občanství

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Děti a vnuci Čechoslováků, kteří ze země emigrovali zřejmě budou mít jednodušší cestu k získání českého občanství. Senátní novelu ve středu schválila sněmovna - i přes výhrady SPD a komunistů.

Novela o státním občanství teď poputuje zpátky do Senátu k potvrzení souhlasu.

Návrh obsahuje, že potomci emigrantů by mohli nabýt občanství prohlášením. Zájemci by v případě přijetí novely k prohlášení přiložili doklad o datu a způsobu pozbytí československého občanství jednoho z rodičů či prarodičů.

To navrhovalo ministerstvo vnitra již v roce 2013, ovšem poslanci tento bod z vládní předlohy vyřadili. Tehdy to bylo argumentováno tím, že občanství by mohli získat lidé, kteří neumí česky a v tuzemsku nikdy nebyli.

Podobně ve středu argumentoval i Zdeněk Ondráček (KSČM), proti přijetí novely se vyjádřil i Radek Koten (SPD). Ten prohlásil, že není zřejmé, zda by potomci krajanů nevyužili přijetí občanství jen k čerpání výhod v rámci sociálního zabezpečení.

I sociální demokraté byli proti

Šéf Senátní komise pro krajany Tomáš Czernin (TOP 09) tyto námitky odmítl a prohlásil, že potomci krajanů jsou dle něj lidé vzdělaní a cítí sounáležitost s Českou republikou.

Vedle KSČM a SPD změnu nepodpořili ani sociální demokraté - kromě Antonína Staňka a Tomáše Hanzela.

Novela, s jejímž přijetí souhlasí i vláda, se týká několika set potomků krajanů žijících v zahraničí - včetně Čechů ve Venezuele, která prochází krizí.

Nyní mohou nabývat občanství jen lidé, kteří československé občanství ztratili před účinností vládní novely.