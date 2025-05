Poslední mejdan pro Bartošku: Macháček s Trojanem to roztočili až do rána

22. 5. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke

Vzpomínalo se, slavilo se, zapíjelo se a někteří to zvládli celou noc.

Jak slibovali, tak se stalo. Po posledním rozloučení se zesnulou legendou Jiřím Bartoškou vypukla v pražském Rudolfinu obří párty na počest slavného velikána. A zapíjelo se, až se hory zelenaly, však také dorazily celé stovky hostů a alkohol tekl proudem jak rozbouřená řeka.

S postupujícím časem se samozřejmě dostavila náležitá divočina, které vévodili zejména dva démoni: Ivan Trojan a Jiří Macháček. Ano, ten Jiří Macháček, který o sobě vcelku nedávno se zcela vážnou tváří (a sklenkou v ruce) prohlásil, že se nepovažuje za krále večírků.

Trojan se nespokojil s pivem či vínem, neustále pobíhal a roznášel všem panáky. Pravidelně pak končil s rukou kolem ramen parťáka Macháčka, který také nikterak nezaostával a na suchu k vidění rozhodně nebyl.

Oba pak pokračovali ještě na afterparty, kde to podle Blesku táhli až do páté ranní. Macháček pak měl prý problém odejít po svých, Trojan to ještě jakžtakž zvládal. Ale co už, legenda zapita, jak se sluší a patří.