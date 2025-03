Jiří Macháček se sklenkou v ruce: Nejsem žádný král večírků

Herec a zpěvák je známý tím, že zábava v jeho okolí rozhodně neuvadá. Za divokou pověst ale spíš mohou novináři než realita.

Má už takovou auru. Člověk to od něj zkrátka čeká. Jakmile se někde vyskytne svérázný zpěvák a herec Jiří Macháček, vesmír se zkrátka sám přeskupí do takového rozpoložení, aby mohla proběhnout náležitá párty.

Sám Macháček to tak ale vůbec nevnímá. Nebo se tak alespoň tváří.

Herec dorazil na předávání Českých lvů, aby podpořil svou partnerku Kristinu Dufkovou, která si nakonec kýženou sošku opravdu odnesla. Při té příležitosti ho oslovili redaktoři magazínu eXtra.cz, kterým popřel, že by se snad považoval za nějakého krále večírků: „Ten příběh o mně vytváříte spíše vy novináři. Ve skutečnosti to tak není.“

„Já jsem v životě nepařil až do rána – nebo si na to aspoň nevzpomínám,“ dodal s prohnaným úsměvem v koutku úst a sklenkou v ruce.

Na Lvech to sice, pravda, opravdu nebylo až do rána, ale zábava jinak probíhala v plném proudu. Ani Jiří s partnerkou se nedrželi nijak zvlášť zkrátka – ale co už, však bylo co slavit, no ne?