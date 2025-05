Útočník Kämpf z Toronta se na MS ve Stockholmu připojil k hokejové reprezentaci

22. 5. 2025 – 6:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Hokejový útočník David Kämpf z Toronta se ve Stockholmu připojil k české reprezentaci, která se tam dnes přesunula z Herningu před čtvrtečním večerním čtvrtfinále mistrovství světa s domácím Švédskem.

Na letišti třicetiletého mistra světa z loňského roku přivítal generální manažer národního týmu Jiří Šlégr. Svaz zveřejnil video z jeho příletu na svém instagramovém účtu.

Národní tým se po úterní odpolední prohře se Spojenými státy americkými 2:5 musel ze třetího místa ve skupině B stěhovat do Stockholmu, kam se z Dánska přesunul letecky.

Toronto v play off NHL vypadlo ve druhém kole po sedmizápasové sérii s obhájcem Stanleyova poháru Floridou v noci na pondělí. Kämpf, který má i bronz ze světového šampionátu v roce 2022, ve vyřazovacích bojích odehrál za Maple Leafs jen jeden zápas. V základní části nastoupil k 59 utkáním s bilancí pěti branek a osmi přihrávek.

Večer od 18:30 měl český tým v Avicii Areně dobrovolný trénink, který absolvovali jen Kämpf, další útočník Filip Zadina, obránce Daniel Gazda a brankář Josef Kořenář. "Většina uvítala volno. Hraje se pozdě, půjdeme na ranní rozbruslení a mělo by to stačit," řekl novinářům útočník Daniel Voženílek, který se také vydal do haly.

Češi v úterý večer po odpolední porážce s USA 2:5 museli čekat ještě na další výsledky, které rozhodly o jejich přesunu do Stockholmu. "Včera jsme čekali na výsledek večerních zápasů a v pozdních večerních hodinách jsme dostali program, že brzy ráno v sedm vstáváme a v 9:30 letí letadlo. Sbalili jsme věci a přiletěli jsme sem," popsal Voženílek.

"Cesta byla celkem v pohodě, až na brzké vstávání. Přiletěli jsme, rychle se ubytovali, dali jsme svačinu a prošli jsme se po městě. Někdo jen na stadion, někdo se ještě vyspal po cestě," doplnil Voženílek. Rozdíl mezi Herningem, městem s 50.000 obyvatel, a švédskou metropolí je podle něj znát. "Je to jiné. Ale co se týče hřiště, je stejné, nebude to rozdíl."

Stěhování nebral Voženílek jako komplikaci, ale mrzelo jej, že jediná porážka ve skupině poslala český tým až na třetí místo. "Po zápase zamrzí každá prohra, mohli jsme zůstat tam. Ale potom už člověk ví, že s tím nic neudělá. Připraví se na soupeře, který je a je to celkem výzva. Těšíme se všichni, bude plná hala a bude to velký zápas. Jestli chceme být úspěšní, museli jsme sem přijet kdykoliv," dodal Voženílek.