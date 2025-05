Pomluvy stačily. Nela Slováková vrací úder bývalému: "Parazituje na mém jméně"

22. 5. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Pohár trpělivosti přetekl a známá influencerka a podnikatelka přišla s ostrým vyjádřením.

Oblíbená influencerka a úspěšná podnikatelka Nela Slováková se v poslední době objevuje po boku nového přítele, zápasníka MMA Radka Roušala, a sluší jim to tak přirozeným způsobem, že je člověk tak nějak automaticky považuje za pár, který je spolu odedávna a bude spolu navždy. A je přitom snadné zapomenout, že se Nela docela nedávno rozešla s bývalým, se kterým strávila nějakých sedm let.

Kdo na to ale rozhodně nezapomněl, je právě expartner Lukáš Kozák, který si dlouhou chvíli s oblibou krátil vysíláním pořadu na platformě HeroHero, v němž se často strefoval do bývalé přítelkyně. A ještě si za to nechal platit, samozřejmě.

Sama Slováková byla dlouho nad věcí a neměla potřebu reagovat, nikdo však nemá nekonečnou trpělivost a influencerka nakonec přišla s reakcí na Instagramu, kde uvedla na pravou míru situaci ohledně domu v Chorvatsku, který s bývalým společně vybudovali.

„Již nejsem součástí domu v Chorvatsku! Můj bývalý partner má neustálou potřebu parazitovat na mém jméně, tudíž jsem nucena vám tuto informaci sdílet,“ napsala.

„Domu v Chorvatsku jsem se pro svůj vlastní klid za určitých finančních podmínek vzdala. Neskutečně mi trhá srdce pokaždé, kdy zahlédnu byť malou vzpomínku v mé galerii. V domě jsem nechala duši. Však víte…“ pokračovala.

„Poslední informace, do dnešního dne mi z domu nebyla vyplacena ani koruna, ačkoli mám v domě milionové investice, vzhledem k faktu, že jsme byli s bývalým partnerem investoři rovným dílem 50/50. I přesto, že já nejsem vyplacená, je vám dům nabízen k pronájmu…,“ dodala štiplavě.

Bývalému nakonec popřála všechno nejlepší, což upřímně muselo tnout do živého víc, než kdyby se snížila k urážkám a plivání: „Přála bych mu moji spokojenost a vnitřní štěstí a pohodu, aby nemusel ve veřejném prostoru dělat blbce ze sebe i ze mě, což údajně není jeho styl... Navíc po tolika letech společného fungování.“