Konečně! Milovaná herečka oznámila radostnou novinu

20. 4. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková

Čekali s manželem pěkných pár let, ale nakonec se povedlo: Na cestě je nový přírůstek do rodiny.

Oblíbená herečka Veronika Khek Kubařová se provdala za divadelního režiséra Petra Kheka již před deseti lety. A zakládání rodiny bylo vždycky v plánu, již v roce 2019 Veronika prozradila, že se moc těší na děti a roli matky

„Těším se strašně moc. To je odmalička můj životní sen. Vždycky jsem se těšila na to, že budu máma. Nad tím, že jsem herečka, že ke mně přicházejí role, pořád kroutím hlavou. Říkám si, jak je neskutečné, že se to děje, stále mě to překvapuje. Ale to, že budu mít muže, rodinu, domácnost, to je moje poslání,“ zasnila se tenkrát.

Na splnění snu si ale musela počkat ještě dalších šest let. Čekání je nicméně u konce: Na cestě je uzlíček štěstí a Veronika své těhotenství vtipně oznámila na svém Instagramu: „PŘILETÍ KLOKAN a my se moc těšíme. A v divadlech se teď chvíli neuvidíme,“ píše šťastná nastávající maminka.