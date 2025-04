Slavná herečka má zážitek na celý život: "Pro tělo to byl fakt záhul"

Oblíbená herečka si pomocí parabolického letu vyzkoušela stav beztíže. Astronautka z ní nejspíš nebude, říká.

Sympatická a půvabná herečka Jana Plodková, kterou již brzy uvidíme v novém krimi seriálu TV Nova Vraždy v kraji, má za sebou neobyčejný zážitek, na který opravdu nejspíš nezapomene až do konce života. Její role v seriálu Kosmo (vysílal se před necelými deseti lety) totiž inspirovala autory projektu Zero-G, kteří ji pozvali vyzkoušet si stav beztíže pomocí parabolického letu. A herečka si něco podobného samozřejmě nemohla nechat ujít.

„Ti, kteří ten projekt mají na starost, mají rádi seriál Kosmo a díky tomu mě přizvali. Já jsem o tom neměla tušení, že se něco takhle celorepublikově koná,“ prozradila Jana pro eXtra.cz

Tělo prý dostalo pořádně zabrat: „Zažili jsme celkem šestnáct parabol, což pro to tělo byl fakt záhul, obrovský tlak, ale zároveň pak ten stav beztíže, to bylo něco neuvěřitelného, to se těžko popisuje, protože když člověk ztratí gravitaci, tak neví, kde je. Všechny smysly se utlumí,“ vyprávěla herečka.

Zážitek byl nebývale silný, ale znovu či nějak dlouhodobě si ho Jana prý nechá ujít: „Po této zkušenosti vím, že když ztratím gravitaci, ztratím nějaký způsob života. Gravitace je pro mě život, takže bych nějakou dobu v tom stavu beztíže už asi nechtěla být. Ať si tam létají jiní, já jsem ráda na zemi.“