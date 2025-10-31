Poslední cesta Amelie Earhartové by mohla být rozluštěna. Expedice do Pacifiku věří, že najde její letadlo
31. 10. 2025 – 17:26 | Zpravodajství | Alex Vávra
Téměř devadesát let po zmizení Amelie Earhartové se vědci z Purdueovy univerzity chystají znovu rozplést tajemství její poslední cesty. Expedice na tichomořský ostrov Nikumaroro byla sice odložena na rok 2026, ale badatelé věří, že tentokrát by mohli být blíž než kdy dřív k nalezení legendárního letadla Lockheed Electra 10E.
Jedna z největších záhad letectví stále čeká na své rozuzlení. Tým vědců a dobrodruhů, vedený Purdueovou univerzitou a organizací Archaeological Legacy Institute (ALI), měl letos v listopadu vyrazit na odlehlý ostrov Nikumaroro v Tichém oceánu, aby pátral po troskách slavného letounu Lockheed Electra 10E, s nímž se v roce 1937 ztratila legendární pilotka Amelia Earhartová. Expedice však musí počkat – podle pondělního oznámení univerzity se výprava odkládá na rok 2026.
Důvodem jsou jednak zdlouhavé procesy získávání potřebných povolení od vlády ostrovního státu Kiribati, pod který Nikumaroro spadá, a také sezónní změny počasí na jižní polokouli. V období, kdy se měla expedice konat, totiž začíná cyklonová sezóna, která by mohla ohrozit bezpečnost celé akce. A i když odklad jistě zamrzí, organizátoři zůstávají plní optimismu a odhodlání.
Záhada pod hladinou laguny
Cíl výpravy je jasný – zjistit, zda tzv. objekt Taraia, zachycený na satelitních snímcích v laguně ostrova Nikumaroro, není právě Earhartové letadlem. Tento podvodní útvar, viditelný údajně už na fotografiích z roku 1938, vzbuzuje mezi vědci i amatérskými badateli velkou pozornost. Někteří odborníci, včetně Richarda Pettigrew z ALI, jsou přesvědčeni, že důkazy jsou natolik silné, že výzkum nelze odkládat donekonečna.
Tým plánuje oblast detailně zmapovat pomocí sonarů a magnetometrů, natočit a nafotit veškeré nalezené struktury a následně se pokusit objekt vyzdvihnout z vody. Teprve pak bude možné potvrdit, zda skutečně jde o legendární Lockheed Electra 10E, nebo o přirozený útvar, který jen náhodou připomíná letadlo.
Ne všichni však sdílejí stejný entuziasmus. Ric Gillespie, výkonný ředitel organizace International Group for Historic Aircraft Recovery, upozorňuje, že místo už bylo prozkoumáno a žádné trosky tam podle něj nejsou. Skeptici tvrdí, že nadšení kolem objektu Taraia může být jen dalším z řady falešných poplachů, které se kolem zmizení Earhartové objevily v průběhu desetiletí. Přesto naděje neumírá – historie zná mnoho případů, kdy se pravda ukázala právě tehdy, když ji už skoro nikdo nečekal.
Největší šance uzavřít stoletou záhadu
Amelia Earhartová není jen ikonou letectví, ale také významnou postavou spojenou s Purdueovou univerzitou. V roce 1935 se tam stala hostující profesorkou a pomáhala inspirovat mladé ženy, aby se nebály jít vlastní cestou. O rok později univerzita založila fond ve výši 50 000 dolarů, díky němuž mohla Earhartová získat své slavné letadlo – speciálně upravený Lockheed Electra 10E, označovaný jako „létající laboratoř“.
Když se 2. července 1937 ztratila při pokusu obletět svět, otřáslo to veřejností po celém světě. Navzdory rozsáhlému pátrání se nenašla ani ona, ani její navigátor Fred Noonan, a jejich osud se stal jednou z největších záhad moderní doby. Právě tato nevyřešená kapitola přitahuje badatele dodnes – a expedice z Purdue má ambici tuto kapitolu konečně uzavřít.
Richard Pettigrew označuje plánovanou výpravu za největší příležitost v historii, jak se přiblížit pravdě o zmizení Amelie Earhartové. Podle něj jsou důkazy natolik přesvědčivé, že by bylo chybou se nyní zastavit. Vyjádřil také naději, že spolupráce s Purdue Research Foundation pomůže „napsat závěrečnou kapitolu mimořádného životního příběhu jedné z nejodvážnějších žen 20. století“.
Odvaha a trpělivost
Člen expedice Steve Schultz z Purdueovy univerzity připomněl, že námořní výpravy vyžadují extrémní přípravu a množství povolení, ale tým podle něj zůstává plně motivován. „Získali jsme během příprav spoustu zkušeností a jsme si jistí, že v roce 2026 vyrazíme,“ uvedl.
Ačkoli tedy expedice letos nevypluje, projekt žije dál. Vědci pokračují ve spolupráci s vládou Kiribati a ladí detaily technického vybavení i logistického zajištění. Každý další krok, každé nové povolení přibližuje tým k okamžiku, kdy se možná podaří poodhalit roušku tajemství, které fascinovalo generace badatelů, novinářů i snílků.
Pokud se výpravě skutečně podaří objevit trosky Lockheedu Electra v laguně ostrova Nikumaroro, půjde o jeden z největších archeologických nálezů v historii moderního letectví. A především – o poslední kapitolu příběhu ženy, která se nebála letět tam, kam se ostatní neodvážili ani pohlédnout.