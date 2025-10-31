Chuchelské závodiště rozesílá výpovědi nájemcům
31. 10. 2025 – 17:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dostihový a jezdecký areál v pražské Chuchli začal rozesílat výpovědi nájemcům a uživatelům areálů.
Společnosti Chuchle Arena Praha se dosud nepodařilo s ministerstvem zemědělství dohodnout na podmínkách nové nájemní smlouvy, a musí proto zajistit vyklizení areálu v zákonných lhůtách. Společnost o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Zemský hřebčinec Písek, který je příspěvkovou organizací ministerstva zemědělství a nájemné vybírá, vypověděl chuchelskému závodišti koncem září smlouvu. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) tehdy uvedl, že není možné platit 12 let stejný nájem. Aktuální vyjádření ministerstva ČTK shání.
Chuchle Arena údajně s ministerstvem o nových cenových podmínkách intenzivně jednala celý říjen, shodu ale nenašla kvůli odlišným představám obou stran o výši nájmu. Zuzana Rambová, ředitelka společnosti Závodiště Chuchle, ČTK řekla, že poslední nabídka ministerstva činila 3,6 milionu korun ročně, dosud závodiště platilo 1,6 milionu. Na nájemné ve výši 3,6 milionu ale společnost podle Rambové nemá, už nyní je Chuchle Arena ve ztrátě zhruba 20 milionů korun.
"Jednání o nové smlouvě, která byla v původně navržené podobě zcela neakceptovatelná, určitě neskončí do konce tohoto měsíce. I když s námi zástupci ministerstva aktivně jednají a jsou ochotní s námi činit kompromisy, je nalezení shody nadále nejisté," uvedla Rambová. Společnost požaduje zachovat nájemné v současné výši.
Nájem platí společnosti Zemskému hřebčinci Písek, který má peníze využívat pro svůj chod. Stát prostřednictvím hřebčince vlastní zhruba tři čtvrtiny areálu v Chuchli, třetinu vlastní závodiště a zbylou část, kolem pěti procent, vlastní soukromí majitelé.
Současná nájemní smlouva zanikne k 31. prosinci 2025. Výpovědi z nájmů se dotknou podle společnosti mimo jiné Střední školy dostihového sportu a jezdectví, Jockey Clubu ČR či České klusácké asociace.
Rozhodnutí státu ukončit nájemní smlouvu podle závodiště přímo ohrožuje fungování dostihového areálu i tradici pražských dostihů. Společnost upozornila, že vzniklá situace může mít v konečném důsledku zásadní dopady na celý český jezdecký a dostihový sport. Výborný už dříve ČTK řekl, že chce najít dohodu a že si je skoro jist, že se závodištěm dokáže domluvit. Dál pokračovat v provozu chce i Rambová, závodišti to musí ale dávat ekonomicky smysl, řekla.
Kvůli nejistotě ohledně budoucnosti chuchelského závodiště musela být podle společnosti například ukončena jednání o konání Světového poháru Světové jezdecké federace FEI, a řada klientů a obchodních partnerů z vlastní iniciativy ukončuje s Chuchle Arenou Praha spolupráci. "Hrozí, že Chuchle Arena Praha kvůli ztrátě obchodních příležitostí nebude schopna financovat ani státem dosud požadované nájemné," uvedla společnost.
Historie chuchelského závodiště sahá do roku 1906. Hostí nejvýznamnější rovinové dostihy v zemi včetně Českého derby. Letos se na závodišti od 6. dubna do 26. října uskutečnilo 12 dostihových dní. Jockey Club ČR, který je nejvyšší dostihovou autoritou v Česku, ČTK sdělil, že se ke sporu Chuchle Areny Praha a ministerstva zemědělství nechce vyjadřovat.