Poslední bašta Islámského státu padla

Ministr školství Robert Plaga (ANO) nehodlá měnit svůj odmítavý postoj k případnému zavedení jednotné hranice bodů k přijetí na maturitní obory středních škol. Podle něj by toto opatření nevyřešilo žádný z problémů, které ve školství jsou. Zatím není možné najít souvislost mezi výsledky u přijímacích zkoušek a u maturit, jak na to poukazují kraje, řekl dnes novinářům na ministerstvu školství. Byl by spíš pro to, aby se kladl větší důraz na ověřování studijních předpokladů u žáků základních škol.