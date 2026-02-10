Poslanci projednají změnu zacílení zákona, jenž má pomáhat lidem v bytové nouzi
10. 2. 2026 – 6:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poslanci se dnes budou zabývat úpravou zacílení opatření k podpoře bydlení pro lidi v bytové nouzi.
Na programu je v úvodním kole také změna sněmovních pravidel k omezení možností obstrukcí. Řádná schůze začne odpoledne. Opět se očekávají opoziční snahy o úpravy návrhu jejího programu.
Vládní novela zákona o podpoře bydlení, jenž je účinný od ledna, omezuje poradenství v bydlení jen na lidi s vazbou ke správnímu obvodu kontaktního místa. Jde o ty, kteří mají ve správním obvodu trvalý pobyt, dva roky bydliště, či tam nejméně dva roky pracují nebo studují. Nárok na konzultaci mají navíc jen lidé, kteří pomoc státu potřebují. Budou muset prohlásit, že mají nevyhovující bydlení, či jim tento stav v příštích třech měsících hrozí, a sami si nezvládnou najít lepší bydlení.
Navrhovaná změna sněmovních pravidel například omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Novelu připravila skupina poslanců vládní koalice a ODS s cílem snížit možnost obstrukcí, které v minulém období využívala tehdy opoziční hnutí ANO a SPD.
Na programu schůze je také návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na doplnění významného Dne české vlajky do kalendáře a senátní ústavní novela o možnosti prověřování hospodaření veřejnoprávní televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Poslanci se dnes k těmto předlohám s největší pravděpodobnostní nedostanou.