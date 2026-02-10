Pátek třináctého: Proč se ho bojíme, i když víme, že je to nesmysl?
10. 2. 2026 – 5:56 | Zpravodajství | Alex Vávra
Datum, které vzbuzuje respekt i lehké mrazení v zádech, přestože statistiky mu žádnou zvláštní moc nepřisuzují. Pátek třináctého je fascinující směsicí starých mýtů, náboženských příběhů, moderní popkultury a lidské představivosti, která z obyčejného dne udělala jeden z nejslavnějších symbolů smůly vůbec.
Pátek třináctého má zvláštní schopnost změnit obyčejný den v něco, co v lidech vyvolává neklid, očekávání i lehké mrazení v zádech. I ti, kteří se považují za racionální a pověrami opovrhují, často v tento den alespoň na okamžik zpozorní. Možná si dávají větší pozor, možná si všimnou drobné nepříjemnosti, kterou by jindy přešli bez povšimnutí. Pátek třináctého totiž není jen datum v kalendáři, ale silný kulturní symbol, který si lidstvo postupně samo vyrobilo a dál udržuje při životě.
Strach z tohoto dne je natolik rozšířený, že má i své odborné pojmenování paraskevidekatriafobie. U některých lidí se neprojevuje jen v myšlenkách, ale i fyzicky, například zrychleným tepem, pocením nebo nervozitou. Přestože výzkumy opakovaně ukazují, že pátek třináctého není statisticky nebezpečnější než jiné dny, jeho pověst se drží překvapivě pevně. Ne proto, že by se v tento den skutečně dělo víc neštěstí, ale proto, že jsme na něj naučeni hledět jinak.
Odkud se vzal strach z pátku třináctého
Kořeny této pověry sahají hluboko do náboženství, mytologie i historie. Číslo 13 bylo vnímáno jako problematické už ve starověku, mimo jiné proto, že narušovalo symbolickou dokonalost čísla 12. V severské mytologii se třináctka pojí s příběhem o bohu Lokim, který jako nepozvaný třináctý host na hostině ve Valhalle způsobil smrt boha Baldra a přinesl světu utrpení. V křesťanské tradici je číslo 13 spojeno s Poslední večeří a zradou Jidáše, zatímco pátek je dnem ukřižování Ježíše Krista a dalších tragických biblických událostí.
Zajímavé je, že ačkoli byly pátek i třináctka dlouho považovány za nešťastné samostatně, jejich spojení do jedné silné pověry se v písemných pramenech objevuje až v 19. století, především ve Francii. Odtud se postupně rozšířilo do dalších zemí, zejména do Spojených států. Tam se dokonce objevily snahy pověru zesměšnit a zlomit, například vznikem exkluzivního Klubu třinácti, jehož členové se záměrně scházeli v pátek třináctého, ve třináctém pokoji a u třináctichodových večeří. Paradoxně i tyto aktivity přispěly k tomu, že se pátek třináctého dostal do širšího povědomí.
Pátek třináctého, statistiky a popkultura
Z kalendářního hlediska je pátek třináctého vlastně docela běžným jevem. V každém roce se objeví alespoň jednou, v některých letech dvakrát a výjimečně dokonce třikrát. Průměrně připadá jeden pátek třináctého každých zhruba 212 dní a třináctý den v měsíci má dokonce o něco vyšší šanci vyjít na pátek než na kterýkoli jiný den v týdnu. Přesto dlouhodobé statistiky ukazují, že v tento den nedochází k většímu počtu nehod, lékařských komplikací ani ekonomických problémů než jindy. Někde, například v Nizozemsku, jsou čísla dokonce opačná, protože lidé bývají opatrnější nebo raději zůstávají doma.
Velkou roli v udržování pověsti pátku třináctého ale hraje populární kultura. Hororová filmová série Pátek třináctého proměnila toto datum v synonymum pro vražedné masky, temné lesy a nevyhnutelné nebezpečí. Literatura, filmy i televize opakovaně pracují s představou, že právě tento den je předurčen ke katastrofám, a tím dál posilují jeho symbolický význam. Zajímavé je, že v některých zemích se strach váže k jiným datům, například k úterý třináctého ve Španělsku a Řecku nebo k pátku sedmnáctého v Itálii, což ukazuje, že nejde o univerzální pravdu, ale o kulturní zvyk.
Pátek třináctého tak ve skutečnosti vypovídá méně o smůle a více o lidské psychice. Ukazuje, jak silně dokážeme reagovat na příběhy, symboly a tradice, i když víme, že jsou iracionální. Až ten den znovu přijde, možná se na okamžik zarazíme, možná se pousmějeme nebo si dáme větší pozor. A právě v tom je jeho kouzlo. Není to den, který by byl skutečně nebezpečný, ale den, který nám připomíná, jak snadno dokáže obyčejné datum získat mimořádnou moc v našich hlavách.