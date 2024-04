Poslanci by mohli projednat změnu trestního vymezení znásilnění

Poslanci zahájí dnes odpoledne další řádnou schůzi Sněmovny, která by měla trvat i následující týden. Na dnešním programu by mohly být zejména předlohy ve druhém čtení, v němž mohou členové dolní komory předkládat pozměňovací návrhy. Jde například o změnu vymezení trestného činu znásilnění, o další odklad povinného zavedení atestované elektronické spisové služby a o úpravu vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě.

V úvodu schůze uctí plénum minutou ticha památku poslance SPD Jaroslava Bašty, jenž zemřel v noci na pondělí ve věku 75 let. Bašta čelil vážné nemoci, ze schůzí dolní komory se omlouval od zhruba poloviny loňského května.

Stejně jako při zahájení minulých řádných schůzí se očekává delší jednání o podobě programu schůze, při němž vystupují se svými náměty zejména opoziční poslanci. Navrhování a zdůvodňování úprav programu obvykle trvá několik hodin.

Na změně vymezení trestného činu znásilnění ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk se dohodly koalice a opozice. Vládní novela, kterou podpořil ústavně-právní výbor beze změn, upravuje také pohled na sexuální praktiky s dětmi do 12 let věku. Soudy by je měly vždy pokládat za znásilnění nebo sexuální útok, nikoliv za mírněji trestné pohlavní zneužití.

Povinné využívání atestované elektronické spisové služby patrně čeká další roční odklad, podle poslanecké novely na rok 2027. Úřady by tím měly získat více času na přípravu. Z povinnosti předloha zcela vyjímá nejmenší obce a jejich organizace a školy, aby se jim neúměrně nezvýšily náklady. Správní výbor doporučil novelou upravit i nakládání s neveřejnými dokumenty například NATO a Evropské unie.

Pravidla pro elektronické vedení zdravotní dokumentace chce vláda zakotvit do zákona kvůli tomu, že jeho nynější podoba předpokládá především její listinnou podobu. Nevytváří podle zdůvodnění podmínky pro technicky proveditelné a provozně efektivní vedení této dokumentace v digitální formě.