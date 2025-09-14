Polonahá režisérka zase řádí! Na premiéru přišla v dětské plovací vestě a ničem jiném
14. 9. 2025 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke
Nebyl by to pořádný týden, kdyby se nám Toulová alespoň jednou nesvlékla.
Superplodná režisérka Eva Toulová se na veřejnosti svléká do bizarních ohozů tak často, že už člověku pomalu dochází způsoby, jak její nejnovější model vlastně uvést, pokud se nechce opakovat.
Jedno je nicméně jisté: Slova o tom, že ráda provokuje a že je jí v odhalených modelech dobře, které před časem prohlásila pro magazín eXtra.cz, opravdu nebyly do větru.
Od té doby se totiž svléká opravdu prakticky co týden.
Před několika dny přišla na premiéru Srnek pouze v kšandách s odhaleným hrudníkem, tento týden se zase svlékla na premiéře filmu Dlouhý pochod, kam si vzala pouze dětskou plovací vestičku.
„Na dnešní premiéru filmu Dlouhý pochod v Lucerně jsem si na sebe vzala další kreativní outfit – tentokrát záchrannou vestu. Tím, že mělo jít o hororové drama pochodu o přežití mě napadla vesta jako symbolicky významově související outfit,“ okomentovala svou volbu pro Super.cz.
„Tím, že šlo o vestu pro děti - koupená pro 3,5letou holčičku, byla opravdu těsná i pro mě,“ popsala ještě i na první pohled viditelný fakt.
Zájemci se mohou podívat třeba zde.