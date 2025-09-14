Dnes je neděle 14. září 2025., Svátek má Radka
Polonahá režisérka zase řádí! Na premiéru přišla v dětské plovací vestě a ničem jiném

14. 9. 2025 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Nebyl by to pořádný týden, kdyby se nám Toulová alespoň jednou nesvlékla.

Superplodná režisérka Eva Toulová se na veřejnosti svléká do bizarních ohozů tak často, že už člověku pomalu dochází způsoby, jak její nejnovější model vlastně uvést, pokud se nechce opakovat.

Jedno je nicméně jisté: Slova o tom, že ráda provokuje a že je jí v odhalených modelech dobře, které před časem prohlásila pro magazín eXtra.cz, opravdu nebyly do větru.

Od té doby se totiž svléká opravdu prakticky co týden.

Před několika dny přišla na premiéru Srnek pouze v kšandách s odhaleným hrudníkem, tento týden se zase svlékla na premiéře filmu Dlouhý pochod, kam si vzala pouze dětskou plovací vestičku.

„Na dnešní premiéru filmu Dlouhý pochod v Lucerně jsem si na sebe vzala další kreativní outfit – tentokrát záchrannou vestu. Tím, že mělo jít o hororové drama pochodu o přežití mě napadla vesta jako symbolicky významově související outfit,“ okomentovala svou volbu pro Super.cz.

„Tím, že šlo o vestu pro děti - koupená pro 3,5letou holčičku, byla opravdu těsná i pro mě,“ popsala ještě i na první pohled viditelný fakt.

Zájemci se mohou podívat třeba zde.

Tagy:
móda oblečení režisér nahota
Zdroje:
Extra.cz, Super.cz
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

