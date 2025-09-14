Dnes je neděle 14. září 2025., Svátek má Radka
Počasí dnes 16°C Občasný déšť

Nová hvězda Ulice si bude muset dát pauzu: Operace, kterou si vůbec nepamatuje!

14. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

Nová hvězda Ulice si bude muset dát pauzu: Operace, kterou si vůbec nepamatuje!
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Půvabná brunetka bude odpočívat proti své vůli.

Svůdná herečka Sandra Nováková je dáma mnoha talentů: Kdyby nějakým nedopatřením přišla o svou novou práci v Ulici, kde se stala zbrusu novou Adrianou Peškovou, v pohodě by se uživila jako influencerka či modelka.

S modelingem má už ostatně zkušenosti, a to ne ledajakým: Před dvěma lety fotila pro Playboy. A jak vědí sledující jejích profilů na sociálních sítích, nebylo to omylem – Sandra opravdu má co ukázat a ani trošku se nestydí tak činit.

Momentálně nicméně na žádné žhavé provokace nemá ani pomyšlení a vynucenou pauzu si musí dát i od hereckého angažmá. Musela totiž na operaci kýly.

„Tímto bych ráda poděkovala MUDr. Polaneckému za skvělou operaci, kterou si naštěstí vůbec nepamatuji a samozřejmě celému jeho týmu a také sestřičkám na III. chirurgické klinice 1. LF UK FN Motol za úžasnou péči, kterou si už ale pamatuji,“ psala herečka na sítích.

Náhlý zákrok přitom všechny překvapil: Ještě před několika dny v pohodě sportovala a cvičila a nic nenaznačovalo žádné komplikace.

Kdy se vrátí do práce, zatím není jisté. Před několika dny si ale postěžovala, že ji publikum v Ulici nepřijalo zrovna vřele. Jako by to snad byla její vina, že herečka, která Adrianu hrála až doposud, se rozhodla ze seriálu odejít.

„Je toho hodně. Těch hejtů a urážek chodí opravdu dost. Někdy je to fakt zlé, hodně zlé,“ svěřila se pro Super.cz.

Tagy:
nemoc operace seriál ulice herečka kýla
Zdroje:
Instagram, Super.cz, Expres.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Polonahá režisérka zase řádí! Na premiéru přišla v dětské plovací vestě a ničem jiném

Následující článek

Nový americký velvyslanec přivezl papeži narozeninový dort z Chicaga

Nejnovější články