Nová hvězda Ulice si bude muset dát pauzu: Operace, kterou si vůbec nepamatuje!
14. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Půvabná brunetka bude odpočívat proti své vůli.
Svůdná herečka Sandra Nováková je dáma mnoha talentů: Kdyby nějakým nedopatřením přišla o svou novou práci v Ulici, kde se stala zbrusu novou Adrianou Peškovou, v pohodě by se uživila jako influencerka či modelka.
S modelingem má už ostatně zkušenosti, a to ne ledajakým: Před dvěma lety fotila pro Playboy. A jak vědí sledující jejích profilů na sociálních sítích, nebylo to omylem – Sandra opravdu má co ukázat a ani trošku se nestydí tak činit.
Momentálně nicméně na žádné žhavé provokace nemá ani pomyšlení a vynucenou pauzu si musí dát i od hereckého angažmá. Musela totiž na operaci kýly.
„Tímto bych ráda poděkovala MUDr. Polaneckému za skvělou operaci, kterou si naštěstí vůbec nepamatuji a samozřejmě celému jeho týmu a také sestřičkám na III. chirurgické klinice 1. LF UK FN Motol za úžasnou péči, kterou si už ale pamatuji,“ psala herečka na sítích.
Náhlý zákrok přitom všechny překvapil: Ještě před několika dny v pohodě sportovala a cvičila a nic nenaznačovalo žádné komplikace.
Kdy se vrátí do práce, zatím není jisté. Před několika dny si ale postěžovala, že ji publikum v Ulici nepřijalo zrovna vřele. Jako by to snad byla její vina, že herečka, která Adrianu hrála až doposud, se rozhodla ze seriálu odejít.
„Je toho hodně. Těch hejtů a urážek chodí opravdu dost. Někdy je to fakt zlé, hodně zlé,“ svěřila se pro Super.cz.