Nová metoda partnerského soužití: Manžel platí tisíce za nesplněné úkoly
14. 9. 2025 – 7:17 | Zpravodajství | Alex Vávra
Unavená z věčného uklízení po manželovi našla Jess Wright netradiční řešení: místo hádek mu začala vystavovat faktury za nesplněné povinnosti. Účty se přitom vyšplhají až na desítky tisíc korun měsíčně.
Jess Wright z americké Atlanty se rozhodla vyřešit věčné spory o domácí práce netradičním způsobem. Místo hádek začala svému manželovi DJovi, armádnímu veteránovi a investorovi do nemovitostí, vystavovat faktury pokaždé, když nesplní své povinnosti v domácnosti. Tento systém poprvé vyzkoušela před několika lety, když už ji nebavilo neustále uklízet po něm. A dnes? Díky svému nápadu si přijde až na 600 dolarů měsíčně – tedy zhruba 13 800 korun.
Podle Jess se částky liší podle závažnosti přestupku. Drobnosti, jako například neuklizená zubní pasta, stojí pět dolarů (asi 115 korun). Zapomenuté praní se může vyšplhat na deset až dvacet dolarů (230 až 460 korun). A větší prohřešky, třeba nevyměněné autosedačky, znamenají pokutu 25 nebo dokonce 50 dolarů (575 až 1 150 korun). Vše si pečlivě zapisuje do tabulky v Excelu a na konci měsíce vystaví souhrnnou fakturu. Ta se pohybuje od 30 dolarů (690 korun) až po 600 dolarů (13 800 korun). Rekordní „účet“ už jednou dosáhl dokonce 680 dolarů – tedy přibližně 15 600 korun.
Motivace penězi místo hádek
DJ byl zpočátku překvapený a zdálo se mu to podivné, ale dnes přiznává, že systém funguje. „Ona nekřičí, já to prostě zaplatím a je klid,“ říká. Dodává také, že se snaží víc než dřív, protože nechce zbytečně utrácet peníze za vlastní zapomnětlivost. Jess, která pracuje jako terapeutka duševního zdraví, vidí hlavní přínos v tom, že ubylo hádek i neustálého vysvětlování. „Jakmile přijdou děti, je spousta důležitějších věcí k řešení než malicherné debaty o sklenici na stole,“ vysvětluje. Peníze, které Jess od manžela vybere, většinou utratí pro sebe – například při nákupech – nebo je uloží na spoření. Sama přiznává, že ji celý systém motivuje k větší pohodě a klidu, protože má pocit, že její energie není zcela promarněná.
Ženy dělají více práce – ale kolik?
Výzkumy opakovaně ukazují, že ženy na celém světě tráví domácími povinnostmi výrazně více času než muži. Odhady se liší, ale často se uvádí, že ženy udělají až dvojnásobek domácích prací oproti partnerům. To znamená hodiny týdně navíc, které jim chybí na odpočinek, práci nebo vlastní zájmy. Jessin přístup tak vyvolává protichůdné reakce. Někteří v něm vidí chytré a funkční řešení, jak manžela motivovat, aby se zapojil spravedlivěji. Jiní ho považují za přehnaný a tvrdí, že účtování v partnerství může narušit důvěru a blízkost.
Je účtování za domácí práce spravedlivý a účinný způsob, jak udržet rovnováhu v domácnosti, nebo spíš extrém, který vztah oslabuje? A co byste na jejím místě dělali vy – vystavili byste partnerovi fakturu, nebo byste zvolili jiný způsob, jak ho přimět k větší zodpovědnosti?