Polknout pilulku a zhubnout? Na nový lék na obezitu se stojí fronty

V posledních letech zaznamenaly české lékárny významně zvýšený zájem o léky na hubnutí. Fungují na jednoduchém principu: Umí potlačit pocit hladu, takže zkrátka jíte méně, což je pro shazování váhy samozřejmě vcelku zásadní předpoklad. Spotřeba těchto přípravků se za poslední čtyři roky zdvojnásobila a obezitologové je označují za revoluční nástroj, který může pomoci především lidem s diabetem a obezitou. Lékaři upozorňují, že se nejedná o žádný kouzelný proutek, kterým by stačilo jen tak mávnout a všechny problémy jsou vyřešeny. Léky nejsou bez rizik a jejich užívání vyžaduje dlouhodobou změnu životního stylu.

Popularita roste

Léky, které pomáhají regulovat hlad a snižovat váhu, si v Česku každý měsíc vyzvedávají statisíce lidí na lékařský předpis. Jejich popularita roste nejen kvůli zvyšujícímu se počtu pacientů, ale také díky medializaci a propagaci známými osobnostmi. Například podnikatel Elon Musk nebo moderátorka Oprah Winfrey veřejně přiznali, že tyto léky užívali, což přispělo k jejich popularitě. Muskovi údajně pomohly shodit asi 15 kilo.

Jistá účinnost se nedá upřít, ale odborníci zároveň varují lidi, kteří by od nich čekali automatické vyřešení všech problémů. Profesor Martin Haluzík z IKEM zdůrazňuje, že samotné užívání léků nestačí. Pacienti musí zároveň změnit svůj životní styl, aby si sníženou váhu udrželi. Jinak zpravidla přijde tzv. „jojo efekt“ a váhu, kterou jste shodili, po vysazení léků zase rychle naberete zpátky. Navíc je ve většině případů nutné léky užívat dlouhodobě, což může být nápor nejen na psychiku, ale také peněženku.

Lékaři dále upozorňují, že léky jsou moc nové na to, aby stihly projít dlouhodobým testováním, a proto nelze zcela vyloučit možné vedlejší účinky. Někteří pacienti si stěžovali na bolesti břicha, nevolnost nebo záněty slinivky.

Nová generace léků

Moderní léky na hubnutí vycházejí z hormonu GLP-1, který pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi a potlačuje chuť k jídlu. Patří mezi ně přípravky jako Victoza, Saxenda, Trulicity, Ozempic nebo Mounjaro. Podle odborníků mají komplexní účinky na metabolismus a jídelní chování, což z nich činí jedny z nejúčinnějších léků pro pacienty s obezitou nebo diabetem 2. typu.

Ale jak už padlo, docela se plácnete přes kapsu. Cena se pohybuje zhruba od 2500 do 10 000 korun měsíčně, a to si, co si budeme nalhávat, nemůže dovolit úplně každý. O platbu za některé z přípravků se s vámi alespoň podělí pojišťovna, ale jiné, třeba léky, ve kterých najdete tirzepatid nebo liraglutid, už si budete muset zaplatit sami.

A i pokud na ně máte, není úplně zaručeno, že vám to k něčemu bude, protože léky také bývají kvůli vysoké poptávce nedostupné. Ministerstvo zdravotnictví dokonce muselo omezit jejich předepisování pouze pro diabetiky. Lékaři také důrazně varují, aby lidé nezkoušeli léky shánět někde načerno, protože pak nikdy není jistota, co vlastně doopravdy koupíte a jestli se tím pak také náhodou neotrávíte.

Budoucnost léčby

Navzdory výzvám spojeným s cenou a dostupností lékaři věří, že díky novým medikamentům svítá na zásadně lepší časy pro léčbu obezity a diabetu. V České republice je přibližně milion diabetiků a čtvrtina obyvatel trpí obezitou – pilulky zkrátka budeme potřebovat. Ale ještě jednou, samotný lék pomůže, ale aby změna vydržela, musíte změnit i životní styl.