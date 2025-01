Agáta Hanychová o vztahu s dvěma hokejisty najednou: "Zakázané ovoce chutná nejlépe"

Známá influencerka a bývalá modelka Agáta Hanychová se nikdy zrovna dvakrát neostýchala probírat vlastní soukromý život. A na paškál přicházejí i vztahy, respektive chyby v nich. V podcastu, který vysílá společně s kamarádkou Ornellou Koktovou, prozradila, že ani ona nevydržela být během bouřlivého mládi vždycky věrná.

Asi nejzajímavější bylo, když připustila, že během vztahu s hokejistou Jiřím Hudlerem, který tehdy hrál v prestižní NHL, se ještě také stihla zakoukat do dalšího hokejisty – Lukáše Krajíčka. Agáta přiznala, že ji Hudler v té době trochu "štval", a tak si zároveň začala s Krajíčkem. Dokonce se s ním líbala přímo před domem, což neuniklo Bednářovi, který to v bratrské svornosti Hudlerovi ihned naprášil. Následovala hádka a hokejisté dokonce shodili imaginární rukavice, protože přišla i fyzická potyčka.

Co je snad s největším podivem je však to, že se i přesto Hudler s Agátou hned nerozešel, ačkoliv vztah nakonec beztak ztroskotal. Agáta se pak posunula o dům dál a zkusila chodit i s Krajíčkem, ale nikam to nevedlo. Jak sama přiznala, když už byl vztah "dovolený", ztratil pro ni kouzlo zakázaného ovoce a přestal ji bavit.

Ale kde ty loňské sněhy jsou. Dnes už Agáta (nejspíš) žije jinak. Z někdejší rebelky a královny večírků se stala šťastná maminka tří dětí a manželka Miroslava Dopity, se kterým nedávno oslavila první výročí svatby.