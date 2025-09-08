Policie prověřuje výhrůžky neznámého pachatele, že otráví pitnou vodu
8. 9. 2025 – 11:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policisté prověřují výhrůžku od neznámého pachatele, že otráví pitnou vodu v České republice.
ČTK to bez dalších podrobností potvrdil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Podle sobotních informací serveru Krimi-Plzeň muž za to, aby jed do vody nedal, požaduje 66 bitcoinů (zhruba 152 milionů korun). Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ČTK řekl, že bezprostřední nebezpečí lidem nehrozí. Policie by podle něj v případě ohrožení veřejnost varovala a přijala nezbytná opatření.
"Výhrůžkami se zabýváme a zjišťujeme, do jaké míry se jedná o relevantní pokus o vyvolání paniky a do jaké míry to je pouze snaha o zaměstnání složek IZS. V případě jakéhokoliv ohrožení bychom samozřejmě veřejnost proaktivně varovali a přijali nezbytná opatření,“ uvedl Moravčík.
O anonymním oznámení informovaly v sobotu servery Krimi-Plzeň a Novinky.cz. Uvedly, že neznámý muž hrozil otravou jedovatým ricinem. Pachatel údajně prohlásil, že otráví pitnou vodu určenou k prodeji v obchodech a k podávání v restauracích. Oblast, kde by jed chtěl rozšířit, nespecifikoval. Podle Krimi-Plzeň ale policistům sdělil, kde nechal láhev se vzorkem údajně otrávené vody.
"Policie se skutečně tímto případem zabývá a intenzivně pracuje na tom, aby pachatele zajistila," uvedl Rakušan. "V případě jakéhokoliv ohrožení by policie veřejnost varovala a přijala nezbytná opatření. Bezprostřední nebezpečí lidem nehrozí," dodal ministr.
Smyslem podobných aktivit a často jejich jediným cílem je podle Moravčíka mediální pozornost, která obdobné osoby motivuje k podobným výhrůžkám.
V nedávné minulosti vyměřily soudy pětiletý trest recidivistovi Marku Vadelovi, který v srpnu 2020 hrozil z vězení otrávením pitné vody v českých městech. Muž, který si odpykával trest v plzeňské věznici, napsal a rozeslal několik dopisů na ministerstvo spravedlnosti, na kriminální policii a médiím. V dopise ministerstvu požadoval propuštění některých vězňů z věznic, víc než deset milionů korun a automobil. V opačném případě hrozil otrávením pitné vody v šesti blíže neurčených městech. Snažil se vyvolat dojem, že dopisy psal člen islámské teroristické skupiny a přiznal, že se inspiroval kriminálním seriálem Kobra 11. Soudy nenašly pro Vadelovo jednání žádnou polehčující okolnost.
Na podzim 2014 ministerstvo vnitra oznámilo, že policie vyšetřuje pokus o vydírání státu hrozbou rozšíření viru ebola na různých veřejných místech. Pachatelé po státu požadovali milion eur (tehdy zhruba 27,7 milionu korun) v bitcoinech, ve třech splátkách na tři různé elektronické adresy. Tvrdili, že mají k dispozici biologický materiál od nakaženého pacienta. V roce 2016 byli sice ve Slovinsku a Švédsku v souvislosti s případem zadrženi dva lidé, v létě téhož roku ale mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej uvedl, že se policistům nepodařilo zjistit skutečnosti, které by je opravňovaly zahájit trestní stíhání.
V červnu 2003 požadovali dva muži od státu deset milionů korun a hrozili, že jinak otráví zdroje pitné vody na Liberecku. Oba muže soud potrestal šesti lety vězení. O měsíc později hrozil důchodce v dopise pražskému primátorovi, že otráví pitnou vodu v Praze kyanidem a rtutí, pokud nedostane dvě plechovky od čisticho prostředku solvina plné dvoutisícových bankovek. Soud pachateli vyměřil tříletý podmíněný trest s odkladem na pět let. A v srpnu 2003 vyděrač hrozil, že vylije do vodní nádrže v Praze několik litrů cyankáli a žádal půl milionu korun. Později dopadenému muži uložil soud trest 3,5 roku vězení.