Nejmocnější rodina Ameriky je prokleta svým temným osudem - Kennedyovi
8. 9. 2025 – 11:08 | Zpravodajství | Alex Vávra
Rodina Kennedyů, považovaná za nejvýznamnější americkou politickou dynastii, je už desítky let symbolem nejen moci a slávy, ale i nekonečného sledu tragédií. Série předčasných úmrtí, nehod a atentátů dala vzniknout legendě o „Kennedyho kletbě“.
Rodina Kennedyů se stala symbolem americké politiky i tragédií 20. století. Její kořeny sahají k irským přistěhovalcům – dynastii založil Joseph P. Kennedy starší se svou manželkou Rose Fitzgeraldovou. Společně měli devět dětí, z nichž mnohé potkal tragický osud, což dalo vzniknout pověsti o „Kennedyho kletbě“.
Rosemary Kennedyová
Narodila se v roce 1918 a od dětství zaostávala ve vývoji. V roce 1941 podstoupila experimentální lobotomii, která ji trvale poškodila a připravila o schopnost žít samostatně. Většinu života strávila v ústavech a zemřela v roce 2005.
Joseph P. Kennedy mladší
Nejstarší syn rodiny se narodil v roce 1915. V roce 1944 zahynul při tajné vojenské misi, když jeho letoun explodoval. Bylo mu 29 let.
Kathleen „Kick“ Kennedyová
Narodila se v roce 1920. Nejprve přišla o manžela Williama Hartingtona, zabitého ve válce, a v roce 1948 sama zemřela při letecké havárii ve věku 28 let.
Patrick Kennedy
Syn prezidenta JFK a Jacqueline Kennedyové se narodil předčasně v srpnu 1963, ale po 39 hodinách zemřel. Rodiče už dříve přišli o dvě další děti.
John F. Kennedy
35. prezident Spojených států byl zavražděn 22. listopadu 1963 v Dallasu, když mu bylo pouhých 46 let. Atentát šokoval celý svět.
Robert F. Kennedy
JFKův bratr, bývalý ministr spravedlnosti a senátor, byl 5. června 1968 zastřelen v hotelu Ambassador v Los Angeles krátce po vítězství v kalifornských primárkách. Zemřel ve 42 letech.
John F. Kennedy mladší a Carolyn Bessetteová
Syn prezidenta a jeho manželka zahynuli 16. července 1999 při letecké havárii u ostrova Martha’s Vineyard. Spolu s nimi zemřela i Carolynina sestra Lauren. JFK Jr. pilotoval letadlo a bylo mu 38 let.
Další členy rodiny rovněž provázely tragédie: Ted Kennedy přežil v roce 1969 autonehodu, která zabila 28letou Mary Jo Kopechneovou a ukončila jeho prezidentské ambice; zemřel v roce 2009 ve věku 77 let. Jeho syn Ted Kennedy Jr. přišel ve 12 letech o nohu kvůli rakovině, dnes žije jako právník. David Kennedy, syn Roberta, zemřel v roce 1984 na předávkování ve věku 28 let. Michael Kennedy zahynul v roce 1997 při lyžařské nehodě, bylo mu 39 let. Mary Richardson Kennedyová, manželka Roberta F. Kennedyho mladšího, spáchala v roce 2012 sebevraždu ve věku 52 let. Saoirse Kennedy Hillová zemřela v roce 2019 na předávkování, bylo jí 22 let. Maeve Kennedy Townsend McKean a její syn Gideon se v roce 2020 utopili při nehodě na kánoi, Maeve bylo 40 let a Gideonovi 8.
Pověst „Kennedyho kletby“ tak přetrvává – rodina je spojována jak s politickou mocí a odkazem, tak s nekonečným sledem tragédií.