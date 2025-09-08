Dnes je pondělí 8. září 2025., Svátek má Mariana
Nejmocnější rodina Ameriky je prokleta svým temným osudem - Kennedyovi

8. 9. 2025 – 11:08 | Zpravodajství | Alex Vávra

zdroj: Profimedia.cz
Rodina Kennedyů, považovaná za nejvýznamnější americkou politickou dynastii, je už desítky let symbolem nejen moci a slávy, ale i nekonečného sledu tragédií. Série předčasných úmrtí, nehod a atentátů dala vzniknout legendě o „Kennedyho kletbě“.

Rodina Kennedyů se stala symbolem americké politiky i tragédií 20. století. Její kořeny sahají k irským přistěhovalcům – dynastii založil Joseph P. Kennedy starší se svou manželkou Rose Fitzgeraldovou. Společně měli devět dětí, z nichž mnohé potkal tragický osud, což dalo vzniknout pověsti o „Kennedyho kletbě“.

Rosemary Kennedyová

Narodila se v roce 1918 a od dětství zaostávala ve vývoji. V roce 1941 podstoupila experimentální lobotomii, která ji trvale poškodila a připravila o schopnost žít samostatně. Většinu života strávila v ústavech a zemřela v roce 2005.

Rosemary Kennedy Rosemary Kennedy | zdroj: Profimedia.cz

Joseph P. Kennedy mladší

Nejstarší syn rodiny se narodil v roce 1915. V roce 1944 zahynul při tajné vojenské misi, když jeho letoun explodoval. Bylo mu 29 let.

Joseph P. Kennedy, Jr. Joseph P. Kennedy, Jr. | zdroj: Profimedia.cz

Kathleen „Kick“ Kennedyová

Narodila se v roce 1920. Nejprve přišla o manžela Williama Hartingtona, zabitého ve válce, a v roce 1948 sama zemřela při letecké havárii ve věku 28 let.

Kathleen „Kick“ Kennedy Kathleen „Kick“ Kennedy | zdroj: Profimedia.cz

Patrick Kennedy

Syn prezidenta JFK a Jacqueline Kennedyové se narodil předčasně v srpnu 1963, ale po 39 hodinách zemřel. Rodiče už dříve přišli o dvě další děti.

John F. Kennedy

35. prezident Spojených států byl zavražděn 22. listopadu 1963 v Dallasu, když mu bylo pouhých 46 let. Atentát šokoval celý svět.

John F. Kennedy John F. Kennedy | zdroj: Profimedia.cz

Robert F. Kennedy

JFKův bratr, bývalý ministr spravedlnosti a senátor, byl 5. června 1968 zastřelen v hotelu Ambassador v Los Angeles krátce po vítězství v kalifornských primárkách. Zemřel ve 42 letech.

Robert F. Kennedy Robert F. Kennedy | zdroj: Profimedia.cz

John F. Kennedy mladší a Carolyn Bessetteová

Syn prezidenta a jeho manželka zahynuli 16. července 1999 při letecké havárii u ostrova Martha’s Vineyard. Spolu s nimi zemřela i Carolynina sestra Lauren. JFK Jr. pilotoval letadlo a bylo mu 38 let.

John F. Kennedy Jr. a Carolyn Bessette John F. Kennedy Jr. a Carolyn Bessette | zdroj: Profimedia.cz

Další členy rodiny rovněž provázely tragédie: Ted Kennedy přežil v roce 1969 autonehodu, která zabila 28letou Mary Jo Kopechneovou a ukončila jeho prezidentské ambice; zemřel v roce 2009 ve věku 77 let. Jeho syn Ted Kennedy Jr. přišel ve 12 letech o nohu kvůli rakovině, dnes žije jako právník. David Kennedy, syn Roberta, zemřel v roce 1984 na předávkování ve věku 28 let. Michael Kennedy zahynul v roce 1997 při lyžařské nehodě, bylo mu 39 let. Mary Richardson Kennedyová, manželka Roberta F. Kennedyho mladšího, spáchala v roce 2012 sebevraždu ve věku 52 let. Saoirse Kennedy Hillová zemřela v roce 2019 na předávkování, bylo jí 22 let. Maeve Kennedy Townsend McKean a její syn Gideon se v roce 2020 utopili při nehodě na kánoi, Maeve bylo 40 let a Gideonovi 8.

Pověst „Kennedyho kletby“ tak přetrvává – rodina je spojována jak s politickou mocí a odkazem, tak s nekonečným sledem tragédií.

Tagy:
tragédie rodina USA
Zdroje:
Unilad, People
