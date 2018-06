Poláci se vracejí do středověku, který jim sebrali komunisté

Staří potulní hudebníci, hrající za pár zlotých po vesnických zábavách nebyli to, co si polští komunisté pod "tradiční hudební scénou" představovali, a lidovou tradici postupně zničili. S návratem tradičních tanců a lidových slavností se muzikantům vrací do rukou i historické hudební nástroje.