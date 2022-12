Pokulhávající Puma je pořádný průšvih bundeswehru; ve středu dostaneme první německý tank

Moderní německá bojová vozidla pěchoty Puma, která mají být jednou z hlavních opor armády, se potýkají s vážnými problémy. Ministryně obrany Christine Lambrechtová dnes proto až do vyřešení potíží pozastavila další nákupy těchto strojů.

Závady ohrožují nejen akceschopnost bundeswehru, ale také závazky Německa vůči NATO, protože Berlín v příštím roce přebírá vedení aliančních sil velmi rychlé reakce. Generální inspektor německé armády Eberhard Zorn ujišťuje, že na obnově provozuschopnosti obrněnců se pracuje a že Německo bude hned od začátku nadcházejícího roku schopno závazkům vůči NATO dostát. Místo Pum ale Německo pro potřeby NATO poskytne starší vozidla Marder.

„Nedávné selhání obrněnců Puma je značným nezdarem,“ řekla dnes Lambrechtová. Zdůraznila, že dokud se vozidlo neprokáže jako stabilní, nemůže je armáda používat. „Naši vojáci se musejí spolehnout na to, že zbraňové systémy zůstanou robustní a stabilní i v boji,“ uvedla.

Spolehnout se na německé ozbrojené síly může podle Lambrechtové i Severoatlantická aliance. Pro potřeby aliančních sil velmi rychlé reakce proto Německo místo původně zamýšlených Pum nasadí stroje Marder. Ty do výzbroje bundeswehr zařazoval od 70. let minulého století a za jejich nástupce si armáda vybrala zmíněné Pumy. „S bojovými vozidlem pěchoty Marder jsme počítali už během příprav, což se ukázalo jako moudré,“ dodala ministryně.

Ještě před týdnem přitom Lambrechtová hovořila o velkém dni pro Německo, když rozpočtový výbor Spolkového sněmu schválil nákup amerických stíhaček F-35 a další miliardové projekty modernizace německé armády, včetně dozbrojení vozidel Puma.

Problémy obrněnců odhalilo nedávné cvičení, na kterém bylo z provozu vyřazeno všech 18 zapojených vozidel. Generál Ruprecht von Butler poté napsal inspektorovi pozemních sil Alfonsu Maisovi zprávu, ve které podle magazínu Der Spiegel označil operační připravenost vozidel za sázku do loterie. „Bohužel se musím takto tvrdě vyjádřit. S obvyklou spolehlivostí německých pozemních vozidel to nelze srovnávat,“ citoval magazín generála.

Nejpalčivější závady se podle magazínu týkaly elektroniky, jednoho z obrněnců postihl také požár kabelů v prostoru pro řidiče a potíže byly i s funkčností střeleckých věží. Tyto problémy jsou podle generálova dopisu známé, za překvapivou ale označil jejich četnost. K rozsáhlým výpadkům uvedl, že se nedaly očekávat, protože stroje byly nasazeny pouze na střelnici v severoněmeckých nížinách, kde nebyly vystaveny nadměrné zátěži.

Zprávy o technických nedostatcích obrněných vozidel zaujaly nejen média, ale také poslance. Šéfka parlamentního výboru pro obranu Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová kritizovala především to, že Spolkový sněm nebyl vůbec informován a že ona sama se o všem dozvěděla až z tisku. To, že problémy jsou, případně mohou nastat, není podle ní nic neobvyklého. „Očekávám ale, že my jako výbor dostaneme obratem prohlášení,“ řekla.

Generální tajemník opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) Mario Czaja dnes v televizi RTL prohlásil, že problémy obrněných vozidel Puma jsou nejen nepříjemné, ale také ponižující, proto by měl kancléř Olaf Scholz zasáhnout. „Doufáme, že tento týden bude jasno,“ dodal Czaja, jehož CDU je společně se sesterskou bavorskou Křesťansko-sociální unií (CSU) největší opoziční silou v parlamentu.

Lambrechtová dnes označila kritiku z parlamentu za oprávněnou a uvedla, že do konce nadcházejícího týdne bude mít analýzu incidentů. „Projekt Puma se nachází v rozhodující fázi, a to jsem všem zúčastněným jasně zdůraznila,“ řekla o dnešní krizové schůzce na ministerstvu obrany. Na tu Lambrechtová pozvala zástupce armády a zbrojního průmyslu.

První bojová vozidla pěchoty Puma ze sériové produkce dostala německá armáda poprvé v roce 2015. V budoucnu mají plně nahradit dosluhující vozidla Marder, o která se německá mechanizovaná pěchota opírá od 70. let minulého století.

Profesní neschopnost neodstřelitelné ministryně Lambrechtové ostatně bývá častým terčem kritiky a posměchu. Jakožto velitelka ozbrojených sil se před časem přiznala, že nezná ani vojenské hodnosti, po ruském útoku na Ukrajinu si vyrazila na manikúru a na nákupy, zpočátku blokovala dodávky zbraní Kyjevu, se svým synem letěla na dovolenou služebním vrtulníkem a na návštěvu vojáků v Mali si provokativně vyrazila v lodičkách.

Česká armáda ve středu převezme první tank darovaný z Německa

Česká armáda ve středu převezme v kasárnách v Přáslavicích v Olomouckém kraji první z tanků darovaných Německem. Oznámilo to dnes ministerstvo obrany. Německo se rozhodlo darovat České republice za její pomoc Ukrajině 14 starších tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Všechny stroje by do Česka měly dorazit příští rok.

Tanky pocházejí ze skladových zásob zbrojní firmy Rheinmetall. Kromě 14 bojových a jednoho vyprošťovacího tanku Bpz3 Büffel česká armáda na základě v říjnu podepsaných smluv dostane také náhradní díly, munici, tříletou servisní podporu včetně výcviku vojáků.

Stroje původně využívaly švýcarská a německá armáda. Po vyřazení je odkoupila společnost Rheinmetall. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva obrany jsou plně funkční. Technici Rheinmetallu je ale museli plně zprovoznit a upravit tak, aby vyhovovaly očekáváním české armády. Úpravy se týkaly například komunikačního systému.

Všechny tanky by měly být v Česku do konce příštího roku. Vyprošťovací vozidlo, které je namontováno na vylepšeném podvozku Leopard 2, bude připraveno do poloviny roku 2024.

V Německu již byli vycvičeni první čeští řidiči. Další vojáci se budou cvičit v přáslavické posádce pod vedením týmu německé armády.

Tanky Německo Česku darovalo jako kompenzaci za výzbroj sovětské výroby, která putovala na Ukrajinu k ochraně před ruskou agresí. Do země napadené Ruskem Česko poslalo podle dostupných informací tanky T-72 a další těžkou bojovou techniku.

Německou pomoc při nahrazení techniky darované na Ukrajinu na začátku května dohodl s německým kancléřem Olafem Scholzem premiér Petr Fiala (ODS). Česká ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v květnu oznámila, že Německo daruje České republice 15 starších tanků Leopard 2A4. Obě země zároveň jednají o nákupu dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ různých modifikací, které by Česko pořídilo v příštích letech.

Slovensko dnes dostalo první z 15 tanků Leopard 2A4, které mu Německo slíbilo jako kompenzaci za dodávku 30 bojových vozidel pěchoty Ukrajině. Slovenskému ministrovi obrany Jaroslavu Naďovi tank předala při slavnostní ceremonii německá ministryně Lambrechtová. Dalších 14 německých tanků dostane Slovensko příští rok.