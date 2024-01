Pokud Kyjev neprodlouží tranzit plynu, Rusko využije alternativní trasy

Pokud Ukrajina neprodlouží smlouvu o tranzitu zemního plynu z Ruska do Evropy, bude Rusko k vývozu plynu do Evropy využívat alternativní trasy a námořní dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG), ohlásil dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

V případě neprodloužení tranzitní dohody bude podle Peskova zapotřebí provést změny v logistických řetězcích pro vývoz ruského plynu. „Otázkou je, jak se tam (do Evropy) tento plyn dostane. Samozřejmě existují trasy spojené s Tureckem a jsou tady i dodávky zkapalněného plynu, po kterých je nyní poptávka,“ řekl Peskov.

Současná dohoda o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu vyprší na konci letošního roku. Ukrajina tento týden popřela, že je připravena jednat o prodloužení smlouvy. Učinila tak poté, co slovenský premiér Robert Fico po středečním setkání se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem řekl, že tranzit plynu přes Ukrajinu do Evropy by mohl pokračovat.

„Postoj ukrajinské strany je jednoznačný: smlouva o tranzitu přestane platit na konci letošního roku,“ sdělil agentuře Bloomberg tiskový odbor premiéra Šmyhala. „S Rusy jednat nebudeme a kontrakt neprodloužíme,“ dodal.

Evropská unie uvalila na Rusko rozsáhlé hospodářské sankce v reakci na jeho útok na Ukrajinu. Dovoz ruského plynu EU sice nezakázala, snaží se však zbavit závislosti na dodávkách energetických surovin z Ruska. Pokles dodávek ruského plynu EU kompenzuje mimo jiné dovozem LNG.

Do České republiky loni většina plynu proudila přes Německo z Norska a z terminálů na LNG na pobřeží Severního moře, respektive z Belgie, Nizozemska či Německa. Od října začal do Česka proudit i ruský plyn nakoupený na slovenském nebo rakouském trhu, jehož podíl nakonec činil zhruba sedm procent celkové roční tuzemské spotřeby.