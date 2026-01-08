Pohřeb Pavla Nečase: Manželka vyvrací zásadní nedorozumění
8. 1. 2026 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková
Manželka zesnulého herce upřesnila informace a vyvrátila domněnky, které kolovaly veřejností.
Milovaný herec Pavel Nečas náhle opustil tento svět na Silvestra dopoledne. Smrt přišla prakticky bez varování: Herec podlehl zástavě oběhu a přivolaní záchranáři museli po hodině marného boje už jen konstatovat tragický výsledek.
Na veřejnost se vzápětí dostala zpráva o pohřbu a posledním rozloučení: Proběhne v pátek v Brně v blíže nespecifikovanou hodinu. A všechno nasvědčovalo tomu, že bude přístupný veřejnosti.
To, že nikdo neuvedl, kdy přesně obřad proběhne, má ale nakonec jasný důvod. Pohřeb bude totiž soukromý a informace o veřejném přístupu byla mylná, jak nyní upřesnila Nečasova manželka Ariana Raková prostřednictvím manažerky Petry Novákové.
„V souvislosti s informacemi, které se v médiích objevují ohledně posledního rozloučení s Pavlem Nečasem, uvádí rodina na pravou míru následující skutečnosti. Pohřeb Pavla Nečase je koncipován jako soukromý. Účast je určena výhradně rodině a blízkým přátelům,“ uvedla Nováková pro Blesk.
„Poslední rozloučení není veřejnou událostí. Rodina žádá média i veřejnost o respektování soukromí a důstojnosti tohoto rozloučení,“ dodala radši ještě jednou.