Pohřeb Pavla Nečase: Manželka vyvrací zásadní nedorozumění

8. 1. 2026 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková

Pohřeb Pavla Nečase: Manželka vyvrací zásadní nedorozumění
zdroj: Profimedia.cz
Manželka zesnulého herce upřesnila informace a vyvrátila domněnky, které kolovaly veřejností.

Milovaný herec Pavel Nečas náhle opustil tento svět na Silvestra dopoledne. Smrt přišla prakticky bez varování: Herec podlehl zástavě oběhu a přivolaní záchranáři museli po hodině marného boje už jen konstatovat tragický výsledek.

Na veřejnost se vzápětí dostala zpráva o pohřbu a posledním rozloučení: Proběhne v pátek v Brně v blíže nespecifikovanou hodinu. A všechno nasvědčovalo tomu, že bude přístupný veřejnosti.

To, že nikdo neuvedl, kdy přesně obřad proběhne, má ale nakonec jasný důvod. Pohřeb bude totiž soukromý a informace o veřejném přístupu byla mylná, jak nyní upřesnila Nečasova manželka Ariana Raková prostřednictvím manažerky Petry Novákové.

„V souvislosti s informacemi, které se v médiích objevují ohledně posledního rozloučení s Pavlem Nečasem, uvádí rodina na pravou míru následující skutečnosti. Pohřeb Pavla Nečase je koncipován jako soukromý. Účast je určena výhradně rodině a blízkým přátelům,“ uvedla Nováková pro Blesk.

„Poslední rozloučení není veřejnou událostí. Rodina žádá média i veřejnost o respektování soukromí a důstojnosti tohoto rozloučení,“ dodala radši ještě jednou.

Jana Strážníková
