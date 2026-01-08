Albert rozjíždí cenový masakr: maso za pár korun káva o padesát levnější
8. 1. 2026 – 7:18 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Albertu platný od 7. 1. do 13. 1. 2026 přináší nabídky, kolem kterých se nedá projít bez povšimnutí. Slevy sahají až k 60 procentům, mizí známé značky i základní potraviny a některé ceny vypadají spíš jako z jiného desetiletí. Pro zákazníky je to jasný signál: teď, nebo nikdy.
Albert znovu sází na osvědčenou taktiku – silné slevy na zboží, které lidé kupují pořád. Hlavním tahákem je vepřová pečeně bez kosti v celku, chlazená, za 89,90 Kč za kilogram. Sleva 58 procent je přesně ten typ nabídky, kvůli kterému se vyplatí změnit plány a jet nakoupit hned. Podobně výrazně zlevnila i klasická česneková bageta, která vychází na 12,90 Kč za kus, což znamená pokles o 31 procent.
Jídlo, které znáte, ceny, které překvapí
Mlékárenský sortiment patří k dalším pilířům letáku. Milko řecký jogurt ve vybraných druzích stojí 13,90 Kč, sleva dosahuje 36 procent. Jihomoravské máslo Madeta o hmotnosti 250 gramů vyjde na 44,90 Kč, běžná cena přitom atakuje hranici 65 korun. U ovoce zaujme pomelo za 19,90 Kč, což představuje slevu 66 procent a jednu z nejvýraznějších položek v celém letáku.
Mražený segment zastupuje Ristorante pizza, která se v akci prodává za 49,90 Kč. U vody Albert sází na jistotu – Dobrá voda v ochucené variantě o objemu 1,5 litru je za 11,90 Kč. Cenovka, která neurazí ani při větším rodinném nákupu.
Káva, jogurty i něco na večer
Kdo ráno nezačne bez kávy, ten by neměl přehlédnout Jacobs Velvet Crema. Instantní káva je v akci za 149,90 Kč, zatímco běžná cena se pohybuje kolem 229 korun. U nápojů zaujme také Activia jogurtový nápoj, který je se slevou 33 procent za 21,90 Kč.
Leták myslí i na večerní relax. Pražská vodka o objemu 0,5 litru je k dispozici za 129,90 Kč. Cena, která se v běžné nabídce objevuje jen výjimečně, dělá z této položky jasný cíl pro mnoho zákazníků.
Albert tlačí na pilu
Celkový dojem z letáku je jednoznačný. Albert se snaží zaujmout masového zákazníka, ne experimentátory. Sází na známé značky, klasické potraviny a slevy, které jsou na první pohled srozumitelné. Nabídka platí od 7. 1. do 13. 1. 2026 a už podle prvních reakcí je jasné, že některé položky z pultů zmizí rychle.
Pokud někdo čekal klidný začátek roku, Albert mu ho právě zrušil. Cenová ofenziva je tvrdá, přehledná a míří přímo na peněženky zákazníků. A tentokrát bez zbytečných kudrlinek.