Pohřeb Patrika Hezuckého: Rodina prozradila podrobnosti
11. 12. 2025 – 7:39 | Magazín | BS
Milovaný moderátor se vydá na poslední cestu. U rozloučení se chystá i pieta.
Poslední rozloučení kolegů z Evropy 2, kde zesnulý moderátor Patrik Hezucký bezmála třicet let rozjasňoval rána všem posluchačům, proběhne v pátek. V ten samý den by se také měla do vysílání vrátit Ranní show, která si z pochopitelných důvodů dala chvíli pauzu.
A z parte, které zveřejnila rodina, vyplývá, že pátek bude rovněž den, kdy bude mít Patrik oficiální poslední rozloučení a pohřeb.
Obřad proběhne v pátek 12. prosince od 14:30 v krematoriu ve Strašnicích.
Poslední rozloučení jako takové bude z přání rodiny otevřeno pouze nejbližším. Fanoušci, kteří by ale chtěli dát Patrikovi osobně poslední sbohem, také nepřijdou zkrátka: Před budovou se plánuje vznik piety s obrazovkami, na které se bude obřad také promítat. V ranním vysílání Evropy 2 to potvrdil moderátor Pavel Cejnar.
Na parte podepsaném truchlící vdovou Nikolou a synem Oliverem se skví citát jiného mistra vtipu, britského komika a herce Rickyho Gervaise: „Pamatuj si, že když odejdeš z tohoto světa, nemůžeš si vzít nic z toho, co jsi dostal – jen to, co jsi dal.“