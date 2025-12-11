Dnes je čtvrtek 11. prosince 2025., Svátek má Dana
Pohřeb Patrika Hezuckého: Rodina prozradila podrobnosti
Milovaný moderátor se vydá na poslední cestu. U rozloučení se chystá i pieta.

Poslední rozloučení kolegů z Evropy 2, kde zesnulý moderátor Patrik Hezucký bezmála třicet let rozjasňoval rána všem posluchačům, proběhne v pátek. V ten samý den by se také měla do vysílání vrátit Ranní show, která si z pochopitelných důvodů dala chvíli pauzu.

A z parte, které zveřejnila rodina, vyplývá, že pátek bude rovněž den, kdy bude mít Patrik oficiální poslední rozloučení a pohřeb.

Obřad proběhne v pátek 12. prosince od 14:30 v krematoriu ve Strašnicích. 

Poslední rozloučení jako takové bude z přání rodiny otevřeno pouze nejbližším. Fanoušci, kteří by ale chtěli dát Patrikovi osobně poslední sbohem, také nepřijdou zkrátka: Před budovou se plánuje vznik piety s obrazovkami, na které se bude obřad také promítat. V ranním vysílání Evropy 2 to potvrdil moderátor Pavel Cejnar.

Na parte podepsaném truchlící vdovou Nikolou a synem Oliverem se skví citát jiného mistra vtipu, britského komika a herce Rickyho Gervaise: „Pamatuj si, že když odejdeš z tohoto světa, nemůžeš si vzít nic z toho, co jsi dostal – jen to, co jsi dal.“

