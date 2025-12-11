Zastupitelé dnes projednají rozpočet i personální změny v radě
11. 12. 2025 – 7:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pražští zastupitelé na dnešním zasedání projednají návrh rozpočtu města na rok 2026.
Čeká je také hlasování o personálních změnách v radě. Z té chtějí odejít náměstci primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a Jiří Pospíšil (TOP 09). Oba byli zvoleni do Poslanecké sněmovny. Na programu je také převod 600 milionů korun Kongresovému centru Praha či směna pozemků pro Střední odbornou školu civilního letectví. Vlastní body chce na program dostat i opoziční Praha Sobě.
Návrh městského rozpočtu na příští rok počítá s příjmy 116,35 miliardy korun a výdaji 119,05 miliardy korun, což je na příjmové i výdajové stránce meziroční zvýšení. Na investice má jít zhruba 23,03 miliardy korun, meziročně mírně více. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši asi 2,7 miliardy korun vyrovnají peníze z vlastních zdrojů z minulých let. Největší investicí plánovanou na příští rok je stejně jako letos stavba metra D, na kterou mají jít tři miliardy korun. Dalších 850 milionů zamíří na rekonstrukci Průmyslového paláce na Výstavišti, která začala v roce 2022 a příští rok by měla být dokončena.
ANO, které je na magistrátu v opozici, připravilo vlastní pozměňovací návrh k rozpočtu. Chce mimo jiné vyčlenit více peněz na podporu rodin, které mají nízké příjmy a dostaly se do problémů s bydlením, a také na stavbu parkovacích domů na sídlištích.
První náměstek primátora a radní pro dopravu Hřib chce pražskou radu opustit kvůli tomu, že uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny. Nahradit ho má zastupitel Jaromír Beránek (Piráti). Pospíšil oznámil odchod z osobních důvodů. V křesle radního pro kulturu ho má zastoupit Tomáš Slabihoudek (TOP 09), náměstkem primátora pro kulturu by se za Pospíšila měl nově stát radní Michal Hroza (TOP 09).
Zastupitelé mají také rozhodnout o převodu 600 milionů korun do firmy Kongresové centrum Praha (KCP), kterou město stoprocentně vlastní. Peníze jsou určené na výstavbu nové výstavní haly a několik dalších nutných investic. Praha firmě peníze převede jako dobrovolný příplatek mimo základní kapitál. Podle důvodové zprávy jde o nejrychlejší a nejjednodušší formu. Magistrát letos odkoupil 54,35 procenta firmy od státu a stoprocentně ji ovládl.
Vlastní body chce na program prosadit i opoziční Praha Sobě. Týkají se mimo jiné zpoždění přestavby budovy pro Agenturu Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) na Palmovce či odložení platnosti vyhlášky, která řeší kromě dalšího i parkování sdílených kol.