Aktualizováno: Pohřeb britské královny bude ve Westminsteru po desetidenním státním smutku

Truchlení nad rakví zesnulé královny Alžběty II. začne ve Skotsku, teprve poté bude rakev s pozůstatky letecky přepravena do Londýna. Pohřeb bude zhruba za deset dní ve Westminsterském opatství v Londýně, přesné datum zatím nebylo stanoveno. Královna pak spočine vedle svého manžela prince Philipa, který zemřel loni v dubnu. O přípravách a průběhu pohřbu informovaly server deníku The Guardian a server Times Now.

Rakev bude nejprve vozem dopravena z Balmoralu do paláce Holyroodhouse v Edinburghu, který je oficiálním sídlem britského panovníka ve Skotsku. Cesta po silnici trvá zhruba dvě a půl hodiny. Po zastávce pro vzdání holdu místními politiky bude cesta z paláce pokračovat po Královské míli do katedrály svatého Jiljí v Edinburghu. V ní se za účasti členů královské rodiny uskuteční první mše. Katedrála pak zůstane 24 hodin otevřená pro veřejnost, aby se lidé mohli rozloučit s panovnicí.

Do 500 kilometrů vzdáleného Londýna rakev přepraví letadlo a první zastávkou v metropoli bude Buckinghamský palác, sídlo královny. Po několika hodinách se rakev opět vydá na cestu a podle odhadu médií nejspíš na lafetě zamíří do sídla parlamentu ve Westminsteru. V hlavní hale parlamentu bude za dohledu čestné stráže rakev čtyři dny, aby se jí Britové mohli přijít poklonit. Otevřeno bude 23 hodin denně.

Král Karel III. mezitím odcestuje do Walesu, kde se zúčastní bohoslužby v katedrále v Cardiffu a poté navštíví velšský parlament. Do Severního Irska pojede v době, kdy budou pozůstatky královny v Edinburghu.

Státní pohřeb se ve Westminsterském opatství uskuteční nejpozději 18. září, následovat budou dvě minuty ticha, které bude držet celé království. Po hodinovém obřadu se velký smuteční průvod vydá do Hyde Parku, kde bude rakev přeložena z lafety do státního pohřebního vozu a odvezena do královského hradu ve Windsoru. Po průvodu Windsorem se bude konat smuteční obřad v hradní kapli svatého Jiří, během kterého bude rakev spuštěna do královské hrobky.

Vlajky na sídlech královské rodiny a všech vládních budovách visí na půl žerdi, s výjimkou královské standarty, která se nikdy nesvěšuje. V poledne londýnského času (13:00 SELČ) se na hodinu rozezní zvony po celé zemi. O hodinu později v Hyde parku a na dalších místech vypálí salvy na počest královny; bude jich 96, jedna za každý rok života zesnulé panovnice.

Pro královnu Alžbětu II. truchlily za deště v Londýně tisíce lidí

I přes typicky anglické nevlídné počasí ve čtvrtek dlouho do noci před Buckinghamským palácem v Londýně truchlily pro královnu Alžbětu II. tisíce lidí. S postupující nocí dav prořídl, přibývala ale záplava květin a množství svíček. Déšť a lidé choulící se pod deštníky podle britských televizních stanic dokreslili tíživou atmosféru po úmrtí 96leté panovnice, která vládla 70 let.

První příznivci královny, které zemřela ve čtvrtek odpoledne, se před Buckinghamským palácem shromáždili už po prvních zprávách o jejím zhoršeném zdravotním stavu. Po večerním oznámení úmrtí se pak u královského sídla sešel velký dav a mnozí lidé přicházeli i po půlnoci.

Rozloučit se s Alžbětou II. přišli lidé všech věkových kategorií i z nejrůznějších zemí. Zasmušilé ticho dav občas přerušil zpěvem hymny Bože ochraňuj královnu.

Někteří ze shromážděných přinesli květiny, které položili před brány paláce, jiní se pod deštníky v barvách Británie podělili o přípitek. Truchlící na nedaleký mohutný pomník královny Viktorie vyvěsili velkou britskou vlajku.

Nad smrtí Alžběty truchlí medvídek Paddington

Lítost nad úmrtím britské královny Alžběty II. dnes vyjádřil i medvídek Paddington, oblíbená postava z dětských knih, se kterou panovnice letos v létě natočila video. Královniny portréty se dnes objevily také na zastávkách londýnské hromadné dopravy nebo na vývěskách v metru.

Thank you Ma’am, for everything. — Paddington (@paddingtonbear) September 8, 2022

„Díky paní, za všechno,“ objevilo se na twitterovém účtu medvídka Paddingtona. Příspěvek za necelý den sklidil přes 780 000 pozitivních ohlasů, což je více než kondolence mnohých politiků.

Alžběta II. letos u příležitosti oslav 70 let na britském trůně natočila video, ve kterém sedí s touto postavičkou u slavnostně prostřeného stolu, pijí společně čaj, a když medvídek vytáhne z klobouku sendvič s marmeládou, královna vyndá svůj vlastní z kabelky.

Na autobusových zastávkách po celém Londýně se v noci na dnešek objevily portréty královny s fialovou šerpou.

Na zastávce metra North Greenwich ráno stála informační tabule dopravního podniku, na které je rukou malovaný portrét královny a pod tištěným záhlavím „informace o provozu“ je vzdán hold Alžbětě II. „V těžkých časech vaše přítomnost poskytovala bezpečí a stabilitu. Pro mnoho lidí jste byla jediným panovníkem, kterého zažili. Na konci vaší vlády se nebe otevřelo a mraky začaly plakat“.

Na příval truchlících Britů už musel reagovat i zřizovatel dopravy ve Skotsku poblíž sídla Balmoral. Ze dvou nejbližších vesnic jezdí k paláci speciální autobusy, což má předejít kolonám aut blokujících dopravu v okolí královského sídla. Ve vesnicích jsou velká záchytná parkoviště.