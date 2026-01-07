Podvodná „anketa o slevy na potraviny“ – takhle vás chytí do pasti
7. 1. 2026 – 9:12 | Zprávy | Anna Pecena
dostanete zprávu, že jste byli vybráni k „rychlé anketě“ a jako bonus dostanete obří slevu na potraviny, ale místo úspor vám z účtu zmizí tisíce. Stačí jedno kliknutí a jste v pasti falešných nabídek, které cíleně útočí zejména na seniory.
Falešné ankety lákají na nereálné slevy
Podvodníci se naučili své pasti oblékat do atraktivních nabídek. Na sociálních sítích i ve zprávách kolují příspěvky, že supermarket dává speciální potravinovou krabici nebo obrovskou slevu, pokud jen vyplníte krátkou anketu a potvrdíte svůj věk či kontakt. Podle fact-checkingu takové nabídky vůbec nepocházejí od obchodů jako Morrisons nebo jiných velkých řetězců a tyto řetězce potvrdily, že nejde o žádnou oficiální akci.
Tento typ podvodu cíleně používá lákavé formulace typu „speciální nabídka pro seniory“, aby oslabil obezřetnost těch, kdo si myslí, že jsou vybráni jako „privilegovaní“. Ve skutečnosti taková anketa slibující výrazné úspory neexistuje a po zadání údajů se může stát, že vám začnou chodit další podvodné nabídky nebo vám z účtu zmizí první peníze – a pak i další.
Jak podvodníci pracují a proč to funguje
Technika je jednoduchá: nejprve vás nalákají na údajné slevy, dárky či „vyzkoušení speciální nabídky“. Formulář ankety pak často žádá nejen věk, ale i další údaje včetně adresy, telefonního čísla, e-mailu či přístupu do platebních služeb. Jakmile tyto údaje jednou zadáte, otevíráte dveře k dalším útokům, phishingu i přímým finančním ztrátám.
Podvodné nabídky často přichází přes Facebook, e-maily či SMS s linky, které vypadají, že vedou na legitimní stránky. Ve chvíli, kdy na takový odkaz kliknete, můžete nechtěně vložit své údaje přímo do rukou zločinců. Jsou to přesně ty okamžiky, kdy se myšlenka „ušetřím na jídle“ mění v noční můru, protože přijde první ztráta peněz nebo únik dat.
Realita úspor je jinde – jak se nenechat napálit
Skutečné slevy a akce na potraviny najdete pouze na oficiálních stránkách supermarketů nebo přímo v jejich aplikacích. Pokud narazíte na nabídku, která zní „příliš dobře, než aby byla pravda“, je to skoro jistě podvod. Podle varování organizací zabývajících se spotřebitelskými podvody jsou takové falešné nabídky běžnější než kdy dřív a často cílí na nejzranitelnější skupiny spotřebitelů, tedy i seniory.
Nemusíte být proti internetu absolutně slepí, ale vždy ověřujte, kdo vám nabídku poslal. Když se jedná o supermarket, otevřete si jejich oficiální web nebo volejte zákaznickou linku. Nikdy neposílejte své bankovní údaje nebo osobní identifikátory přes odkaz z SMS či e-mailu, který nečekáte. Jen tak můžete zůstat v bezpečí a místo falešných slev skutečně ušetřit na opravdových akcích.