Vláda zastavila miliardový plán na podporu bydlení
7. 1. 2026 – 9:13 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Statisíce lidí, kteří čekali na pomoc s bydlením, si budou muset počkat. Premiér Andrej Babiš v pondělí nečekaně přerušil projednávání klíčového zákona a oznámil, že celý systém podpory od základů přepracuje. Vadí mu hlavně příliš levné půjčky pro obce a fakt, že stát na systému tratí miliony. Ve hře je přitom i obří balík peněz z Evropské unie, o který by Česko mohlo přijít.
Levné půjčky končí? Babišovi vadí nevýhodné úroky pro stát
Nová vláda hnutí ANO se rozhodla podrobit hospodaření svých předchůdců tvrdé kritice. Hlavním terčem se staly zvýhodněné úvěry, které měly obcím pomoci s výstavbou dostupných bytů. Podle Andreje Babiše je současné nastavení pro stát neudržitelné, protože radnice si půjčují za výrazně lepších podmínek, než za jakých si peníze obstarává samo Česko na finančních trzích.
„Udeleláme inventuru všech věcí týkajících se bydlení,“ prohlásil Babiš rezolutně po jednání vlády. Premiér poukázal na to, že zatímco obce dostávají úvěry se sazbou do tří procent, výnosy státních dluhopisů jsou mnohem vyšší. Podle něj by podpora měla vypadat jinak a stát by neměl dotovat i bohatá města, která mají na účtech miliardové přebytky. Kvůli tomuto zdržení je však nyní ohroženo čerpání 9,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy, které jsou na přijetí zákona přímo navázané.
Přísnější síto pro žadatele: Poradny jen pro „místní“
Změny se mají dotknout i sítě poraden, takzvaných kontaktních míst pro bydlení. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje, aby stát nepomáhal plošně všem, ale jen těm nejpotřebnějším. Nově by na radu měli mít nárok jen lidé, kteří v daném místě prokazatelně žijí, pracují nebo studují alespoň dva roky.
Tento krok vyvolal okamžitý odpor u odborníků na sociální problematiku. Mikoláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení varuje, že nová pravidla vyřadí ty nejzranitelnější, kteří často nemají jak svou historii v místě doložit. „Například lidé bez střechy nad hlavou z logiky věci nemají nájemní smlouvu,“ uvedl pro Novinky. Podle kritiků tak hrozí, že tisíce lidí v tísni zůstanou bez jakékoliv odborné pomoci.
Rychlejší cesta z bytu: Bič na neplatiče zůstává
Navzdory celkovému odkladu zákona vláda nehodlá ustoupit v otázce ochrany majitelů bytů. I v nové verzi má zůstat zachován takzvaný rozkaz k vyklizení bytu. Tato novinka má výrazně usnadnit a urychlit vystěhování neplatičů nájemného, což byla dlouhodobá požiadavka pronajímatelů.
Vláda rovněž počítá s tím, že do projektů nájemního bydlení budou moci investovat penzijní fondy. Jak ale bude vypadat finální podoba státních dotací a kdo na ně nakonec dosáhne, zůstává po pondělním rozhodnutí kabinetu nejasné.