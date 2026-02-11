Další jednání o ukončení války je naplánováno na příští týden, řekl Zelenskyj
Zpravodajství | Jasmína Krásná
Další kolo jednání o možném ukončení rusko-ukrajinské války, které zprostředkovávají Spojené státy, je plánováno na úterý nebo středu.
Agentuře Bloomberg to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na programu je podle něj americký návrh na zřízení svobodné ekonomické zóny, coby nárazníkového území na Donbase. Podle ukrajinské hlavy státu ale tuto možnost obě válčící strany vnímají skepticky.
Zelenskyj přijal nabídku Američanů uspořádat příští týden další kolo mírových rozhovorů, ačkoliv podle Bloombergu zatím není jasné, zda s rozhovory v USA bude souhlasit i Rusko. Vyjednavači by se přitom v dalším jednání měli pravděpodobně zaměřit na složitou otázku územních požadavků. Moskva jako klíčovou podmínku pro ukončení bojů požaduje ovládnutí celého ukrajinského Donbasu, tedy i částí, které ruská vojska za čtyři roky své agrese nedokázala dobýt. Kyjev tato území opustit odmítá a chce, aby jeho jednotky zůstaly podél stávající frontové linie.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa mezitím přišla s návrhem na vytvoření zvláštní ekonomické zóny v části Donbasu. "Žádná ze stran není myšlenkou volné ekonomické zóny nadšená, ani Rusové ani my," řekl Zelenskyj v úterý v telefonickém rozhovoru. Zároveň navrhovanou možnost nevyloučil, měla by být předmětem jednání na příští schůzce.
Předchozí kolo rozhovorů mezi ukrajinskými, ruskými a americkými představiteli v Abú Zabí bylo konstruktivní, uvedl Zelenskij a dodal, že válka by mohla skončit do několika měsíců, pokud se jednání budou odehrávat v dobré víře. V diskusích o tom, kdo by kontroloval nárazníkovou zónu, musí USA vyjasnit svůj postoj, řekl nyní ukrajinský prezident s tím, že podle něj by tato území měla spravovat Ukrajina, které náleží.
Zelenskyj o víkendu uvedl, že Washington chce, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, a že Trumpova administrativa pravděpodobně vyvine na obě strany v této souvislosti tlak. Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska příště setkaly v USA, pravděpodobně v Miami. Ukrajinský prezident už dříve uvedl, že Trumpova vláda se ocitá pod tlakem ohledně mírové dohody kvůli listopadovým volbám do Kongresu, podotkl Bloomberg.
Zelenskyj podle této agentury zdůraznil, že Ukrajina bude muset schválit mírový návrh buď v parlamentním hlasování, nebo v celostátním referendu. Ukrajinský prezident v minulosti opakovaně prohlásil, že chce národní referendum o mírové dohodě.
Deník Financial Times dnes s odvoláním na ukrajinské a evropské představitele napsal, že ukrajinský prezident hodlá 24. února oznámit plán vypsání prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě ve válce, kterou toho dne povede Rusko proti Ukrajině právě čtyři roky. Podle listu to Zelenskyj dělá po tlaku Trumpovy administrativy. Dokud ale nebude zajištěna bezpečnost voleb, žádné oznámení nezazní, řekl serveru RBK-Ukrajina anonymní zdroj z prezidentské kanceláře.