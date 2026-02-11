Vládní návrh rozpočtu je neodpovědný a porušuje zákon, shodli se Kupka a Rakušan
11. 2. 2026 – 14:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Návrh rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun je neodpovědný, vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Před poslanci se na tom dnes shodli předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Rozpočet, který Sněmovna projednává v úvodním kole, podle Kupky krade budoucnost lidem i firmám. Rakušan soudí, že neobsahuje žádnou vizi udržitelnosti a prosperity.
Šéf klubu TOP 09 Jan Jakob prosazuje návrh usnesení, kterým by Sněmovna vrátila rozpočet vládě k přepracování. Kabinet by měl podle jeho návrhu seškrtat výdaje nejméně o 64 miliard korun a dostat rozpočet do souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Jde podle Jakoba o jediný zodpovědný postup.
Kabinet ANO, SPD a Motoristů rezignoval podle Kupky na šetření. "Rozpočet fakticky krade budoucnost občanů České republiky, českých firem i mladší generace," řekl předseda ODS. Podle Rakušana je rozpočet plný nesourodých dílčích zájmů. "Jednoznačně projídá budoucnost Česka a hazarduje s bezpečností," zdůraznil. Vláda podle Rakušana znovu nastartovala trajektorii zvyšování dluhů.
Předsedové nejsilnější a druhé nejsilnější opoziční strany i šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel se pozastavili nad snížením obranných výdajů. Kupka varoval před ohrožením bezpečnosti a neplněním spojeneckých závazků. Havel řekl, že vynakládání dvou procent hrubého domácího produktu není strop, ale podlaha.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) naopak označila návrh rozpočtu za úplný, reálný a pravdivý. V úvodním vystoupením odmítla výrok Národní rozpočtové rady, podle níž je rozpočet v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Rakušan ministryni vinil z pseudoargumentů a manipulace. Kupka podotkl, že kdo má černé svědomí, útočí na všechny ostatní. Podle místopředsedy Sněmovny Jana Skopečka (ODS) navržený rozpočet nelze obhájit, pokládá jej za zločinný. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) ale tvrdil, že schodek teď není možné navzdory úsporám a změnám v příjmech zkrotit.
Vláda Andreje Babiše (ANO) navrhla na letošek deficit o 24 miliard korun vyšší, než jaký plánovala předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Podle Schillerové by ale reálný schodek rozpočtu Fialova kabinetu činil až 350 miliard korun. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
Nyní se u řečniště střídají řečníci s přednostním právem, o slovo se jich přihlásily dvě desítky. Do běžné debaty evidoval sněmovní systém tři desítky přihlášek. Sněmovna už ráno schválila možnost nočního jednání.