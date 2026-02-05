Nečas vynechá třetí duel NHL za sebou, podle kouče Colorada ale bude pro ZOH fit
5. 2. 2026 – 1:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejový útočník Martin Nečas dnes kvůli zranění vynechá třetí zápas Colorada v NHL za sebou.
Trenér Avalanche Jared Bednar nicméně pro Altitude Sports Radio uvedl, že český reprezentant bude fit pro olympijský turnaj v Miláně.
Nečas kvůli nespecifikovanému zranění v dolní části těla chyběl v sobotním utkání v Detroitu, nehrál ani v pondělní domácí odvetě a vynechá i dnešní závěrečný duel před olympijskou pauzou proti San Jose. Předloňský mistr světa z Prahy je s 62 body z 52 zápasů druhým nejproduktivnějším Čechem v sezoně po Davidu Pastrňákovi.
Český tým odstartuje olympijský turnaj 12. února zápasem proti Kanadě. Výběr trenéra Radima Rulíka poté v základní skupině nastoupí ještě proti Švýcarsku a Francii.