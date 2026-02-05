Muže, který chtěl v roce 2024 zabít Trumpa, poslal soud na doživotí do vězení.
5. 2. 2026 – 6:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Muže, který chtěl v roce 2024 zabít Donalda Trumpa na golfovém hřišti na Floridě, poslal dnes soud na doživotí do vězení.
Informují o tom agentury AP a Reuters. Úmysl Ryana Routha během kampaně před prezidentskými volbami, které Trump vyhrál, tehdy překazila ochranka.
Státní zastupitelství, podle něhož Routh nepřijal žádnou zodpovědnost, pro devětapadesátiletého Američana požadovalo doživotní trest bez možnosti propuštění, obhajoba trest odnětí svobody ve výši 27 let.
"Je mi zcela zřejmé, že jste se podílel na předem promyšleném a vykalkulovaném plánu s cílem připravit o život jiného člověka," vyjádřila dnes své přesvědčení soudkyně Aileen Cannonová.
Routhův obhájce, podle něhož je jeho klient ve svém nitru velmi dobrý, dal novinářům později najevo úmysl odvolat se. Odsouzený, který byl v minulosti opakovaně trestán, se sám v závěrečné řeči označil za "selhání" a vyjádřil nespokojenost s tím, že v jeho případě nebyla poprava jedním z možných trestů.
Vinným z pokusu o atentát na významného prezidentského kandidáta porota muže shledala už loni v září. Prokurátor John Sipley během procesu vyjádřil přesvědčení, že Routh měl plán útoku na Trumpa pečlivě připravený a přistupoval k němu "smrtelně vážně". Nebýt zásahu příslušníka Tajné služby, Trump by už nežil, uvedl také prokurátor.
Trump hrál v září 2024 golf na svém hřišti u floridského resortu Mar-a-Lago, když si členové jeho ochranky všimli hlavně pušky trčící z živého plotu a začali na ozbrojeného muže střílet. Routh z místa ujel a policie jej ale později dopadla.
Routh se loni po vynesení rozsudku přímo v soudní místnosti pokusil bodnout do krku.
Trump se v době prezidentské kampaně stal cílem dvou pokusů o atentát. V červenci 2024 ho střelec na předvolebním shromáždění v pensylvánském městě Butler dokonce zasáhl do ucha. Útočníka tehdy zastřelil člen Tajné služby.