Podváděla? Dejdar a Veronica Biasiol to spolu tajně táhnou už čtvrt roku
18. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Vztah, který nedávno prozradili na sociálních sítích, podle všeho není až tak žhavá novinka.
Modelka a influencerka Veronica Biasiol se zřejmě vyžívá ve vztahových hurikánech. Klidné a civilní rozchody totiž, zdá se, v krvi opravdu nemá.
Ničemu také nepomáhá zvyk podvádět starého partnera s tím novým. Nevěra s Alicí Kolarčíkovou stála za třaskavým rozchodem Veronicy s předchozí přítelkyní, pokerovou hráčkou Barborou Mlejnkovou.
A teď to vypadá, že úplně stejný vzorec proběhl i v dalším vztahu. Ještě v době, kdy tvořila pár s Alicí, už si totiž údajně začala s Matějem Dejdarem, synem slavného herce Martina Dejdara.
Standardně divoký rozchod s atletkou Kolarčíkovou přišel před měsícem. Pletky s Dejdarem sice Veronica prozradila až nyní, ale magazín Expres cituje zdroj, podle něhož se scházejí už delší dobu.
„Schází se už několik měsíců,“ tvrdí zdroj z blízkosti obou probíraných, který si nepřál být jmenován.
Což, pokud by to byla pravda, by znamenalo, že Veronica podváděla Alici s Matějem.
Expřítelkyni Alici se z toho celkem pochopitelně otevírá imaginární kudla v kapse a na sítích se šíří snímky údajné konverzace plné ostrých urážek, kterými atletka svou bývalou lásku zasypala.
„Ty jsi tak odporná p*ča. V životě jsem nepoznala nikoho bezpáteřního a odpornějšího než jsi ty a děkuju bohu za to, že jsem tě opustila. Bílé skvrny na těle, černé na duši. Jsi nechutný člověk, co absolutně nemá ponětí, co je láska, a doufám, že od toho hnusáka něco chytneš, vždyť psal 100 mým kámoškám. V hlavě máš h*vno a budu každého o tom přesvědčovat, kdo se mě zeptá,“ stojí v údajné konverzaci. Verbální výpad pokračuje ještě po několik odstavců, ale pro ilustraci snad stačilo.
Zda je snímek pravý, nechtěla prozradit: „Nechci s tím mít nic společného. Dejte mi prosím už navždy pokoj s Veronicou,“ odpověděla na dotaz Expresu.