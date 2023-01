V Che-nanu se podle místních činitelů nakazilo covidem přes 88 milionů lidí

Téměř 90 procent lidí v třetí nejlidnatější čínské provincii Che-nan se již nakazilo covidem. Podle zpravodajského serveru BBC News údaj, který odpovídá 88,5 milionu osob, zveřejnili místní zdravotničtí představitelé. Čína se v současné době potýká s rozsáhlou vlnou covidu, která zaplňuje nemocnice. I přesto pokračuje v rušení koronavirových opatření.

V neděli země otevřela své hranice a začala znovu vydávat doklady, které umožňují Číňanům cestovat za účelem turistiky. Dnes se před pasovými úřady tvořily dlouhé fronty.

Počet nákaz zveřejněný provincií Che-nan je v ostrém kontrastu se statistikami centrální vlády, podle níž se od prosincového ukončení striktních opatření, která zahrnovala dlouhé lockdowny a pravidelné plošné testování obyvatel, nakazilo koronavirem v Číně s 1,4 miliardy obyvatel pouze 120 000 lidí a 30 jich zemřelo.

Představitel provincie Che-nan Kchan Čchüan-čcheng neuvedl, k jakému období se údaje o milionech nakažených vztahují. Podle serveru BBC News je ale vzhledem k předchozí čínské politice nulového covidu pravděpodobné, že k většině nákaz došlo v posledních několika týdnech. Kchan je přesvědčen, že epidemie covidu v jeho provincii již vyvrcholila.

Vysoké přírůstky nakažených přiznaly i další čínské provincie a města. Vysoký zdravotnický představitel přístavu Čching-tao v prosinci uvedl, že denně ve městě přibývá půl milionu infekcí.

Čínská oficiální média ale píší o situaci v zemi s optimismem. „Život jde zase kupředu!“ uvedl v neděli večer oficiální Lidový deník a pochválil vládní politiku v boji proti covidu. „Virus je dnes slabší a my jsme silnější,“ dodal.

Číňané dnes stáli v dlouhých frontách před pasovými úřady v Pekingu, aby si vyřídili doklady poté, co Čína přestala v neděli vyžadovat po příjezdu do země karanténu. Ve frontě s více než stem lidí v Pekingu sedmašedesátiletý Jang Ťien-kuo řekl agentuře Reuters, že se chystá do Spojených států, aby se po třech letech znovu setkal se svou dcerou. „Loni se vdala, ale svatební oslavu musela odložit, protože jsme nemohli přijet. Jsme rádi, že teď konečně můžeme,“ prohlásil Jang, který na úřad přišel s manželkou.

Agentura Reuters nicméně upozornila, že oživení cestovního ruchu bude zatím brzdit mimo jiné omezený počet letů mezi Čínou a dalšími zeměmi. Agentura Reuters s odvoláním na Flight Master uvedla, že Čína v neděli zaregistrovala 245 mezinárodních příletů a odletů, zatímco v roce 2019 to bylo ve stejný den 2546 letů.