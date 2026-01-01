Počasí se na počátku roku vymkne všem předpokladům: Arktická zima i nečekané oteplení
1. 1. 2026 – 6:00 | Magazín | BS
Nejnovější předpověď počítá s dynamičtějším střídáním zimního počasí, než se předpokládalo.
Původní modely předpovědních služeb počítaly spíš s přívalem polárního vzduchu a mrazivým celým lednem. Podle nejnovějších výpočtů to ale spíš vypadá, že po mrazivém období přijde zvrat.
Podle modelů ECMWF slábne tlaková výše a posouvá se směrem k západu, čímž uvolňuje cestu arktickému vzduchu. Teploty se proto můžou propadnout klidně až o 15 stupňů.
„Do kontinentální Evropy začne proudit arktický vzduch, který sníží teploty o 10 až 15 stupňů oproti normálu,“ píše web Severe Weather.
Pak ale přijde zvrat: Studený vzduch se přesune směrem na západ, z východu přijde naopak oteplení. Ledovou masu na západě bude podporovat infuze ledového vzduchu ze severu, jih a východ Evropy naopak zalije teplejší a vlhčí vzduch z jihu, který může přinést dokonce i výrazné deště.
Pokud se situace vyvine tak, jak předpokládá model, Česko by se mělo nacházet blízko pomezí mrazu a tepla. V Čechách by tak mohla panovat polární zima se sněhem a ledem a na Moravě by mohlo být tepleji s deštěm: