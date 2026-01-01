Dnes je čtvrtek 1. ledna 2026.
Počasí se na počátku roku vymkne všem předpokladům: Arktická zima i nečekané oteplení
zdroj: Profimedia.cz
Nejnovější předpověď počítá s dynamičtějším střídáním zimního počasí, než se předpokládalo.

Původní modely předpovědních služeb počítaly spíš s přívalem polárního vzduchu a mrazivým celým lednem. Podle nejnovějších výpočtů to ale spíš vypadá, že po mrazivém období přijde zvrat.

Podle modelů ECMWF slábne tlaková výše a posouvá se směrem k západu, čímž uvolňuje cestu arktickému vzduchu. Teploty se proto můžou propadnout klidně až o 15 stupňů.

„Do kontinentální Evropy začne proudit arktický vzduch, který sníží teploty o 10 až 15 stupňů oproti normálu,“ píše web Severe Weather.

Pak ale přijde zvrat: Studený vzduch se přesune směrem na západ, z východu přijde naopak oteplení. Ledovou masu na západě bude podporovat infuze ledového vzduchu ze severu, jih a východ Evropy naopak zalije teplejší a vlhčí vzduch z jihu, který může přinést dokonce i výrazné deště.

Pokud se situace vyvine tak, jak předpokládá model, Česko by se mělo nacházet blízko pomezí mrazu a tepla. V Čechách by tak mohla panovat polární zima se sněhem a ledem a na Moravě by mohlo být tepleji s deštěm:

severeweather 31122025 zdroj: ECMWF

