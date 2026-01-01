Prvním dítětem narozeným letos v Praze je Oliver, přišel na svět v 00:31
Prvním dítětem narozeným letos v Praze je chlapec Oliver, na svět přišel 31 minut po půlnoci.
ČTK to řekla porodní asistentka Jaroslava Ondráčková z Gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocice v Krči. Do 01:00 se narodil ještě Samuel v porodnici Fakultní nemocnice Bulovka. ČTK to sdělila její mluvčí Eva Stolejda Libigerová.
Prvním dítětem narozeným v Praze před rokem byl také chlapec, jmenoval se Artur. Narodil se 26 minut po půlnoci ve Fakultní nemocnici Motol. Letos v tamní porodnici do rána žádné miminko neočekávají. ČTK to sdělila Jana Merxbauerová z tiskového oddělení nemocnice, která se od dnešního dne oficiálně sloučila se sousední Nemocnicí Na Homolce a nese název Fakultní nemocnice Motol a Homolka.
V Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí přišlo podle mluvčí Gabriely Hoškové poslední dítě loňského roku na svět ve 20:30, další žena se na porod po půlnoci teprve chystala. Podobně v očekávání prvního miminka roku byly na Nový rok před 01:00 i porodnice ve Všeobecné fakultní nemocnici nebo ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
Hlavní město Praha tradičně odměňuje 15.000 korunami všechny děti, které se na Nový rok narodí v pražských porodnicích matkám s trvalým bydlištěm na území hlavního města. Tradice předávání daru prvnímu pražskému občánkovi vznikla podle magistrátu pravděpodobně v 60. letech 20. století.
Do roku 2000 dostávalo dar pouze první miminko, v současné době ho obdrží všechna novoroční. V roce 2025 jich bylo podle informací na webu města 13, o rok dříve 24.
Od začátku roku do konce září 2025 se v Praze podle údajů Českého statistického úřadu narodilo 8216 dětí, o rok dříve to bylo za stejné období o téměř 100 víc. V roce 2024 se v celé ČR narodilo 84.300 dětí, což je nejméně od začátku statistiky na konci 18. století. Další pokles statistici očekávají i v roce 2025.